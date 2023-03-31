Депутати Білоцерківської міської ради мають намір розглянути питання розірвання договорів оренди з УПЦ МП

Про це йдеться у повідомленні на сторінці білоцерківського осередку партії "Європейська Солідарність".

"Депутати Білоцерківської міської ради ініціюють розгляд на найближчому засіданні сесії міськради питання розірвання договорів оренди на користування земельними ділянками та/або релігійними спорудами, що перебувають у комунальній власності Білоцерківської громади та орендуються тими релігійними організаціями, які не дотримуються вимог Закону України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» (№ 2662-VIII від 20 грудня 2018 р)." - йдеться в пості. Повну версію читайте ТУТ

Нагадаємо, що 7 квітня білоцерківці вже прийшли на мітинг до Спасо-Преображенського собору, щоб висловити свою незгоду з подальшим перебуванням представників московського патріархату в церквах громади.

Наступний такий мітинг відбудеться 11 квітня о 12:00

Як відомо, на теренах Білої Церкви діє понад 10 храмів УПЦ МП, серед них:

Свято-Преображенський собор і чоловічий монастир при ньому

Церква Марії Магдалини і жіночий монастир при ній

Церква Ксенії Петербурзької (вул. І. Кожедуба)

Церква великомученика Пантелеймона (Залізничне селище)

Церква Різдва Іоанна (біля санаторію "Діброва")

Свято-покровська церква (центральний базар)

Церква Георгія Побідоносця (капличка на бульварі Княгині Ольги)

Церква Різдва Христового (навпроти каплички)

Церква апостолів Петра і Павла (Сквирське шосе)

Церква святителя Луки, архієпискома Кримського (біля міської лікарні №1)

Церква ікони Божої Матері (виправна колонія №35)

Також діє капличка на залізничному вокзалі, будується храм в мікрорайоні Гайок та на масиві Піщаному