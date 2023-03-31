Геннадій Дикий прозвітував про роботу міської ради та виконавчого комітету за 2022 рік

Під час засідання 38 сесії Білоцерківської міської ради, яке відбулося 30 березня, міський голова Геннадій Дикий прозвітував про роботу місцевої влади у минулому році.

Структура доходів та видатків загального фонду бюджету:

Так, доходи бюджету за 2022 рік склали 2,73 млрд грн. Найбільшу частку доходів бюджету громади становить податок на доходи фізичних осіб. Головним чинником зростання ПДФО в умовах воєнного стану є збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, внаслідок чого податок від зазначеної категорії платників зріс майже у більш ніж 10 разів.

Видаткова частина місцевого бюджету склала 1,87 млрд грн. Найбільшу питому вагу складають видатки на утримання установ соціально-культурної сфери громади. У зв'язку з воєнним станом у 2022 році відсутні капітальні видатки.

Промисловість:

Кількість промислових підприємств громади складає 2203. Кількість суб'єктів господарювання складає 19 316, з них юридичні особи – 6 999, ФОП – 12 317.

Сільське господарство:

Діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних із ними послуг на території громади здійснюють 372 суб’єкта господарської діяльності, з них 221 юридична особа та 151 ФОП.

Індустріальні парки:

До Держреєстру індустріальних парків внесено 2 приватних індустріальних парки Білої Церкви.

Наразі засновники ІП “Біла Церква” планують побудувати 11 тис. кв.м. промислових приміщень для релокації бізнесу з небезпечних територій.

Велика харківська компанія з виробництва спецій вже перемістила своє обладнання та почала роботу.

Продовжується міжнародна співпраця зі структурами ООН щодо створення екоіндустріального парку на базі Білоцерківського вантажного авіаційного комплексу.

Розпочато роботу зі створення ще одного індустріального парку «Пачворк: Біла Церква» підприємством ТОВ «Інтергума – 2010»

Адміністративні послуги:

Місцевий ЦНАП надає 327 видів адміністративних послуг. За рік надано майже 70 тис. адміністративних послуг громадянам.

Безпека:

За 2022 рік до центру оперативного реагування надійшло 15 357 звернень стосовно життєдіяльності міста, з них 14 754 звернень, тобто 96%, вирішено.

Встановлено та інтегровано 14 камер відеоспостереження на перехрестях громади та приєднано до ситуаційного центру ще 15 камер.

Нову, обладнану усім необхідним поліцейську станцію було відкрито у селі Дрозди. Новопризначений поліцейський громади буде забезпечувати порядок та оперативно реагувати на потреби жителів сіл Дрозди, Вільна Тарасівка, Сидори, Мазепинці, Володимирівка, Тетянівка, Гай, Піщана, Скребиші, Глушки, Храпачі та селища Терезине.

Безпека на дорозі:

Проведено частковий ремонт шляхопроводу по проспекту Князя Володимира (міст на масив Незалежності) у зв’язку з аварійним станом елементів, наявністю загрози для безпеки руху автотранспорту та пішоходів та невідповідністю його параметрів вимогам чинних нормативних документів. Інтенсивність дорожнього руху через шляхопровід сягає понад 30 тисяч автомобілів на добу.

Соціальний захист:

У зв'язку з великою кількістю переселенців, Білоцерківська громада стала прихистком для багатьох мешканців з небезпечних територій. У Молодіжному центрі організовано центр допомоги ВПО. На 1 січня 2023 року на обліку громади (з 2014 року) знаходяться 16 171 особа, з них 3 874 – діти.

Здійснено виплати соціальної допомоги: 12 900 домогосподарств - 124,3 млн грн субсидій та 118,5 млн грн пільг; 725 громадян «чорнобильців» - 1,7 млн грн ; 825 малозабезпечених сімей -25,6 млн грн; 3380 людей з інвалідністю отримали - 79,1 млн грн; 16 171 внутрішньо переміщених осіб - 139,2 млн грн.

Охорона здоров’я:

159 456 жителів громади уклали декларації з лікарями комунальних центрів первинної медико-санітарної допомоги з 136 лікарями. 6 комунальних закладів громади надають 28 пакетів спеціалізованих медичних послуг. У Міжрайонному центрі гемодіалізу обслуговується 122 пацієнти, проведено 19 296 процедур. В Білоцерківському пологовому будинку за 2022 рік народилося 1530 дітей, з них 10 двієнь.

У Білоцерківській міській лікарні №1 створено сучасний рентген-кабінет з найновішим обладнанням, яке поліпшить надання медичних послуг мешканцям.

Цивільний захист:

На період дії блекаутів на території комунальних установ облаштовано 16 Пунктів Незламності, які забезпечені інтернетом, світлом, теплом та водою.

Обстежено та перевірено 443 укриття на території громади. Здійснювалося облаштування найпростіших укриттів під багатоквартирними будинками

Освіта:

Для виконання поточних ремонтних робіт найпростіших укриттів у 24 закладах дошкільної освіти, 18 загальної середньої та 1 закладу позашкільної освіти виділено 14,9 млн грн з бюджету громади. Станом на грудень 2022 року роботи завершені у 95% закладів.

З 2022 року в усіх школах і дитячих садках запроваджені 4-тижневі меню з новими нормами харчування, що мають завданням підвищення якості, поживності страв і безпеки харчових продуктів.

Інклюзивне навчання у громаді забезпечують 9 навчальних закладів, з них 4 у сільській місцевості. Освіту в інклюзивних класах здобували 213 учнів, з них 19 у закладах сіл. У закладах дошкільної освіти функціонує 39 інклюзивних груп, у яких виховуються 96 дітей.

Культура:

В рамках дерусифікації перейменовано 84 вулиці громади. Натомість з’явилися вулиці на честь українських героїв минулого та сьогодення.

В дитячій бібліотеці №1 розпочав свою роботу розмовний клуб «Говоримо українською» для дітей ВПО.

В бібліотеці-філіалі №8 відкрито мовний клуб, де всі бажаючі вивчають та удосконалюють спілкування українською мовою.

Відбулась реорганізація централізованої бібліотечної системи шляхом створення сучасних діючих просторів із зонуванням різного напрямку та дієвого призначення.

У зв’язку зі збройною агресією росії проти України проведена робота по актуалізації бібліотечних фондів.

Спорт:

Білоцерківські спортсмени продовжують здобувати перемоги та медалі на національному та міжнародному рівні.

Культивується 36 видів спорту. Працюють понад 150 штатних тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Вперше прийнято рішення виконавчого комітету БМР “Про надання фінансової підтримки (заохочення) спортсменам БМТГ з олімпійських та неолімпійських видів спорту та їх тренерів”.

Відзначено 42 спортсмени та 21 тренер.

Загальна сума винагороди 498,0 тис. грн.

Молодіжна політика:

З метою підтримки молодіжних суспільно-корисних ініціатив та реалізації сімейної й молодіжної політики в громаді проведено:

-акції «Новий громадяни нового року» та «Новий громадянин Білоцерківської міської територіальної громади», в ході яких було надано матеріальну підтримку 54 родинам громади у зв’язку із народженням дітей;

-вшанування сімейних пар (28), які відзначили 50 річчя подружнього життя;

-відзначення родин (10), в яких у 2022 році народилися двійні;

-акція з підтримки внутрішньо переміщених дітей «Подаруй дитині радість»;

-майстер-класи з нагоди відзначення Дня захисту дітей;

-інформаційних захід «Мінно-вибухова безпека» та ін.

На території міста діє Молодіжний центр – сучасний простір для молоді, в якому є все необхідне для її розвитку, навчання та дозвілля. Сьогодні Молодіжний центр включає в себе дві конференц-зали, шумоізольовану кімнату для проведення репетицій та переглядів фільмів, зону дозвілля та арт-кімнату, де кожен зможе проявити себе та розкрити свої таланти.

Житлово-комунальне господарство:

-Капітальний ремонт ліфтів (15);

-Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання, конструктивних елементів, покрівель;

-Обслуговування та утримання системи електропостачання електропідстанцій;

-Поточний ремонт (малярно-штукатурні та покрівельні роботи, ремонт електромереж, міжпанельних швів).

На жаль, маємо наслідки збройної агресії в нашій громаді, пошкоджено 96 об’єктів, з них:

- 74 житлових будинки;

- 15 об’єктів життєзабезпечення (відновлено 11);

-5 промислових підприємств.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи з обстеження пошкоджених об’єктів та аварійне відновлення житлових будинків.

Благоустрій та екологія:

Проводились поточні роботи з озеленення, догляду за зеленими насадженнями, прибирання територій, санітарного утримання. Здійснено видалення або обрізку понад 2900 дерев.

Площа всіх парків – 31 га:

Міські сквери та сади – 11,2 га

Міські бульвари – 22,3 га

Зелені насадження спец. призначення – 998,4 га

За звітний період здійснено очистку прибережних смуг річок Рось та Протока, ліквідовано 8 стихійних сміттєзвалищ (в т.ч. на території сіл Томиліка та Скребиші), відловлено та стерилізовано 379 тварин.

Транспорт:

З червня 2022 року на автобусному маршруті №22 працюють 27 од. нових, комфортабельних автобусів марки «VDL», Євро-5, які мають – 42 посадкових місця, загальна пасажиромісткість розрахована на 80 пасажирів. Автобуси низькопідлогові, мають платформу для колясок, в салоні працює кондиціонер, двері облаштовані приладами безпечного закривання. Також маршрут №11 обслуговує 6 автобусів марки Volvo – Євро-5 на 40 посадкових місць.

Підтримка військових:

З метою недопущення витоку інформації у сфері оборони не оприлюднена інформації в частині планування та реалізації програм сприяння обороні та мобілізаційної готовності.

З повним текстом звіту можна ознайомитися ТУТ

За матеріалами сайту БМР