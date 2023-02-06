15 млн грн виділили на ремонт приміщення лікарні №2 під ангіограф

30 березня на засіданні 38 сесії БМР депутати внесли зміни до бюджету Білоцерківської територіальної громади, збільшивши видатки на 17, 5 млн грн.

З них 2 млн грн направлять на програму «Турбота» для виплати матеріальної допомоги особам, у яких майно було пошкоджене внаслідок обстрілів, ще 500 тис грн - на відшкодування витрат на поховання загиблих воїнів.

15 млн грн витратять на реконструкцію приміщення під розміщення ангіографа в Білоцерківській міській лікарні №2.

Також депутати перерозподілили 3, 2 млн грн для облаштування найпростіших укриттів в житловому фонді за рахунок зменшення видатків по виконавчому комітету на капітальний ремонт приміщень.