Нові часові межі продажу алкоголю в Білоцерківській громаді

На засіданні виконкому 29 березня було ухвалене таке рішення:

З 29 березня торгівлю алкогольними напоями в торгівельних мережах (магазинах) можна здійснювати з 10.00 до 21.00.

У закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю, алкогольні напої зможуть реалізовувати з 10.00 до 22.00.

Продаж алкогольних напоїв має здійснюватися виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Забороняється продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі особам у форменному одязі з числа військовослужбовців та інших правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до несення служби.

Для порівняння: у Київській області та Києві купити алкоголь у магазинах з 27 березня можна з 11:00 до 19:00, а в ресторанах чи барах – до 22:00.