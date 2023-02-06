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Нові часові межі продажу алкоголю в Білоцерківській громаді

  • Середа, бер. 29 2023
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Нові часові межі продажу алкоголю в Білоцерківській громаді

На засіданні виконкому 29 березня було ухвалене таке рішення:

З 29 березня торгівлю алкогольними напоями в торгівельних мережах (магазинах)  можна здійснювати з 10.00 до 21.00.

У закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю, алкогольні напої зможуть реалізовувати з 10.00 до 22.00

Продаж алкогольних напоїв має здійснюватися виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Забороняється продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі особам у форменному одязі з числа військовослужбовців та інших правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до несення служби.

Для порівняння: у Київській області та Києві купити алкоголь у магазинах з 27 березня можна з 11:00 до 19:00, а в ресторанах чи барах – до 22:00.

 

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Опубліковано в Влада

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