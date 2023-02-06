Пункти незламності змінюють графік роботи

Пункти Незламності в Київській області змінюють графік роботи. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Так, під час засідання було вирішено перевести Пункти незламності з режиму цілодобового функціонування в режим готовності до термінового відновлення роботи. Проте у випадку екстрених відключень електроенергії, порушення роботи критичної інфраструктури або іншої надзвичайної ситуації Пункти Незламності мають відновити роботу протягом 1-2 годин.

Пункти Незламності, що створені в адміністративних будівлях, зокрема у приміщеннях районних військових адміністрацій, сільських, селищних, міських рад, старостатах та ЦНАПах, продовжать працювати в робочі години. Там люди, у разі потреби, можуть отримати доступ до мережі Інтернет та підзарядити мобільні пристрої.

У кожній територіальній громаді має функціонувати щонайменше 1 такий центр підтримки незалежно від кількості відвідувачів. У великих громадах кількість пунктів може бути збільшена.

«Під час відключень електроенергії, пов’язаних із масованими ракетними обстрілами, Пункти Незламності стали значною підтримкою для жителів області. Завдяки роботі пунктів ми вистояли та пережили цю найскладнішу зиму. І вкотре довели ворогу, що українці – сильний та незламний народ. Дякую кожному працівнику та волонтеру, рятувальнику та підприємцю, хто тим чи іншим способом допомагав жителям регіону подолати енергокризу», – зазначив т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Довідково

Через масовані ворожі атаки на критичну інфраструктуру протягом осені-зими в Київській області були облаштовані 433 Пункти Незламності. Із них 60 локацій розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій України, 85 пунктів створив відповідальний бізнес.

Пункти Незламності функціонували цілодобово та безкоштовно. У них, попри відключення електроенергії, люди могли погрітися, підзарядити гаджети, скористатися мобільним зв’язком та інтернетом. Більшість Пунктів забезпечені генераторами, мають запаси води та їжі, засоби особистої гігієни тощо.

Джерело