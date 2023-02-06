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У Київській ОВА продовжує роботу «гаряча лінія» для звернень від жителів області

  • Середа, бер. 22 2023
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У Київській ОВА продовжує роботу «гаряча лінія» для звернень від жителів області

На «гарячу лінію» можна звертатися з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00. Прийом дзвінків здійснюється за номером телефону: (044) 363 07 34.

☑ Оператори «гарячої лінії» приймають звернення, що стосуються:

▪ допомоги чи консультації з приводу роботи структурних підрозділів адміністрації
▪ реагування на надзвичайну ситуацію чи подію на території регіону
▪ пропозицій від бізнесу, благодійних та громадських організацій щодо допомоги мешканцям області.

Так, з 13 до 19 березня працівники кол-центру опрацювали 167 телефонних дзвінків. Усі звернення зафіксовані та передані в роботу.

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Опубліковано в Влада

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