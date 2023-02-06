Порядок бронювання військовозобов'язаних, які працюють на об'єктах критично важливих для економіки

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» затверджено Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та Порядок і критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 10 березня 2023 року №151 затверджені Критерії визначення підприємств, установ і організацій, що мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Київської області в особливий період.

Бронюванню під час дії воєнного стану згідно з Порядком підлягають військовозобов’язані, які працюють в:

органах державної влади, інших державних органах;

органах місцевого самоврядування;

підприємствах, установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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