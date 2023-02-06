Порядок бронювання військовозобов'язаних, які працюють на об'єктах критично важливих для економіки

Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 10 березня 2023 року №151 затверджені Критерії визначення підприємств, установ і організацій, що мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Київської області в особливий період.
Бронюванню під час дії воєнного стану згідно з Порядком підлягають військовозобов’язані, які працюють в:
- органах державної влади, інших державних органах;
- органах місцевого самоврядування;
- підприємствах, установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
- підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
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