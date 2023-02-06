Депутати прийняли низку рішень для цивільного захисту та підтримки військових та правоохоронців

Усі рішення розглядалися в закритому режимі, тому є лише їхні назви:
- рішення про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Білоцерківської міської територіальної громади;
- зміни в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3400-36-VIII «Про затвердження Програми національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- зміни до Програми надання фінансової допомоги військовим частинам та органам військового управління Збройних сил України, які розташовані на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 09.12.2022 року № 3281-35-VIII;
- зміни до Програми сприяння діяльності органу Служби безпеки України на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3399-36-VIII;
- зміни до Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 28.12.2022 року № 3398-36-VIII;
- зміни в додаток до рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 3401-36-VIII «Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру Білоцерківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».