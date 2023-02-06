Кабінет Міністрів України у березні проведе індексацію пенсій на 20%

«У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд проводить індексацію пенсій попри те, що законом України про Державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

«Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців», - заявив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2023 рік. Близько 50% його ресурсу спрямовано на національну безпеку і оборону.