Низці ветеранських та громадських організацій у Білій Церкві виділили фінансування

14 лютого на засіданні виконкому ухвалили рішення про фінансову підтримку ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування на 2023 рік.

На 2023 рік у місцевому бюджеті передбачено 1007000 грн на Програму фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування з них: ветеранським організаціям за кодом фінансової класифікації 0813192 в сумі 611 699 грн. і громадським організаціям соціального спрямування за кодом фінансової класифікації 0813242 в сумі 395 301 грн.

Кошти будуть надані в таких розмірах:

Окрім цього, із заявою про потребу у додатковій фінансової підтримці на 2023 рік звернулася Громадська організація «Перший Український батальйон військових капеланів», яка уклала договір оренди 08 грудня 2022 року за адресою: м.Біла Церква, вул. Гайок, буд.2А, військове містечко №50, загальна площа 636,3 кв.м. Просили надати додатково 453 150 грн, у зв’язку з розширенням місця розташування громадської організації.

Ця громадська організація надає допомогу постраждалим внаслідок воєнних дій, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, взаємодіє зі Збройними силами України, підрозділами ДСНС, медиками, надає безоплатно послуги волонтерським організаціям, сприяє підвищенню ступеня матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, транспортує пацієнтів і постраждалих, які потребують медичної допомоги. Тому прохання було підтримано.