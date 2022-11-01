У Білій Церкві прийняли Програму підтримки захисників та захисниць України

Програмою передбачені такі заходи:
- забезпечення безкоштовного відвідування членами сімей загиблих захисників і захисниць комунальних закладів культури;
- забезпечення надання діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих терапевтичних, хірургічних, стоматологічних послуг та послуг із зубопротезування шляхом надання грошової допомоги для компенсації витрат у розмірі, передбаченому діючими нормативами;
- відшкодування вартості обстеження КТ та МРТ ветеранам війни;
- надання ветеранам війни, статус яких встановлено, одноразової грошової допомоги на проведення складних хірургічних операцій у розмірі до 25-ти прожиткових мінімумів на одну особу;
- виплата до Дня захисників і захисниць України грошової допомоги в розмірі 5000 грн дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України, яким встановлено відповідний статус та які не досягли 23 років;
- надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України на період їхнього навчання у закладах військового профілю та які ще не досягли 23 років;
- надання коштів на відшкодування витрат на поховання вищезазначеної категорії населення;
- забезпечення надання реабілітаційних послуг ветеранам війни;
- здійснення заходів щодо проведення та відзначення пам’ятних дат, загальнодержавних свят;
- забезпечення можливості відвідувати басейн членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на базі школи №15.