Важливо

У Білій Церкві прийняли Програму підтримки захисників та захисниць України

  • Понеділок, лист. 21 2022
  • Автор 
У Білій Церкві прийняли Програму підтримки захисників та захисниць України

17 листопада на позачерговій 34 сесії БМР депутати прийняли Програму підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки.

Програмою передбачені такі заходи:

  • забезпечення безкоштовного відвідування членами сімей загиблих захисників і захисниць комунальних закладів культури;
  • забезпечення надання діючим військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих терапевтичних, хірургічних, стоматологічних послуг та послуг із зубопротезування шляхом надання грошової допомоги  для компенсації витрат  у розмірі, передбаченому діючими нормативами;
  • відшкодування вартості обстеження КТ та МРТ ветеранам війни;
  • надання ветеранам війни, статус яких встановлено, одноразової грошової допомоги на проведення складних хірургічних операцій у розмірі до 25-ти прожиткових мінімумів на одну особу;
  • виплата до Дня захисників і захисниць України грошової допомоги в розмірі 5000 грн дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України, яким встановлено відповідний статус та які не досягли 23 років;
  • надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України на період їхнього навчання у закладах військового профілю та які ще не досягли 23 років;
  • надання коштів на відшкодування витрат на поховання вищезазначеної категорії населення;
  • забезпечення надання реабілітаційних послуг ветеранам війни;
  • здійснення заходів щодо проведення та відзначення пам’ятних дат, загальнодержавних свят;
  • забезпечення можливості відвідувати басейн членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на базі школи №15.
SocButtons v1.5
Прочитано 15 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео