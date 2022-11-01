НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою Геннадія Дикого та його спільника

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області та його спільника, власника нерухомості, у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. 11 листопада 2022 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Дії міського голови кваліфікували за ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Кримінального кодексу України, його спільника — за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідство встановило, що у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 млн грн, що суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Чиновник усвідомлював реалії, однак, на пропозицію пристав. Проте, щоб втілити її в життя, потрібно було вдатися до низки незаконних дій, а саме забезпечити підроблення звіту про оцінку майна та із використанням свого службового становища ввести в оману профільні комісії міськради та її депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Що міський голова і забезпечив. Експертиза, проведена в межах розслідування НАБУ та САП, встановила незаконну переплату у більш ніж 8,73 млн грн.

У вересні 2022 року НАБУ і САП повідомили меру з Київщини, власнику нерухомості та оцінювачу про підозру. Матеріали стосовно оцінювача виділені у окреме провадження і направлено до суду із клопотанням про звільнення від відповідальності.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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