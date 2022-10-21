Виконком розглянув питання закупівлі буржуйок та генераторів для потреб міста

Члени виконкому БМР на засіданні 28 жовтня ухвалили рішення про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-55-VII «Про затвердження Білоцерківської міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на друге півріччя 2018-2022 роки».

Також під час засідання внесли зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 180 «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2022 рік».

Ці два рішення передбачають перелік потреб та необхідну суму коштів для того, щоб ці потреби були закриті.

Зокрема, члени виконкому розглянули необхідність закупівлі генераторів та буржуйок для обігріву та забезпечення електроенергією установ, медичних та освітніх закладів міста.

Також йшла мова про підготовку найпростіших укриттів у багатоповерхівках нашого міста.