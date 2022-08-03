Меру Білої Церкви, підозрюваному у розтраті коштів при купівлі нерухомості, обрано запобіжний захід

У вівторок, 27 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до міського голови одного з населених пунктів Київської області запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Суд визначив поручителями п’ятьох осіб. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

На підозрюваного покладено виконання процесуальних обов’язків: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про виїзд із Київської області, зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзду в Україну.

Термін дії обов’язків – до 23 листопада 2022 року включно.

Міському голові одного з населених пунктів Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 23 вересня 2022 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури меру Геннадію Дикому та двом його спільникам повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді.