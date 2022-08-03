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Меру Білої Церкви, підозрюваному у розтраті коштів при купівлі нерухомості, обрано запобіжний захід

  • Вівторок, вер. 27 2022
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Меру Білої Церкви, підозрюваному у розтраті коштів при купівлі нерухомості, обрано запобіжний захід

У вівторок, 27 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до міського голови одного з населених пунктів Київської області запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Суд визначив поручителями п’ятьох осіб. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

На підозрюваного покладено виконання процесуальних обов’язків: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про виїзд із Київської області, зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзду в Україну.

Термін  дії обов’язків – до 23 листопада 2022 року включно.

Міському голові одного з населених пунктів Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 23 вересня 2022 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури меру Геннадію Дикому та двом його спільникам повідомлено про підозру у завданні понад 8,7 млн гривень збитків територіальній громаді.

У ході досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що у 2018 році співвласник недобудови запропонував міському голові придбати вищезгадану нерухомість для потреб міста за 24 млн гривень. Незважаючи на те, що ціна суттєво перевищувала реальну вартість, очільник міста погодився на пропозицію. Детальніше читайте ТУТ

 

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Опубліковано в Влада

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