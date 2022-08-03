Влада Білої Церкви нарешті почне ремонтувати будинки, зруйновані ракетами

У програму включено 61 з 64 об'єктів, які потребують ремонту. Заступник міського голови Анатолій Кравець зазначив, що по програмі також почнуть ремонтувати квартири в будинку по вул. Коновальця.
Більше інформації міська влада не надала. Чи входять в перелік помешкань, які підлягають ремонту, ті квартири, де вибухова хвиля вибила вікна, невідомо.
Власне, як і невідомо, коли ж міська влада розпочне ці ремонти.
На одній із пресконференцій в серпні цього року Геннадій Дикий зазначив журналістам: "Ми виконали ПКД на будинки, які постраждали від прильоту ракет по вул. Річковій, Коновальця, документи передали на КОДА. З обласного бюджету виділено 1, 4 млрд грн на ремонти. Звичайно, найперше гроші пішли на такі міста, як Буча, Ірпінь, де потрібно більше ремонтувати. Якщо не будуть встигати, то ми виділимо кошти з місцевого бюджету на ці ремонти. Білій Церкві потрібно на ремонти такого житла 14-15 млн грн. на 50 об'єктів."
Чому мер казав про 14 млн грн, а з бюджету планують виділити 25 млн грн, наразі не відомо.