Влада Білої Церкви нарешті почне ремонтувати будинки, зруйновані ракетами

23 вересня виконком БМР вирішив затвердити програму відновлення будинків та квартир, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок попадання ракет по нашому місту навесні цього року. Згідно цієї програми планується виділити 25 млн грн.

У програму включено 61 з 64 об'єктів, які потребують ремонту. Заступник міського голови Анатолій Кравець зазначив, що по програмі також почнуть ремонтувати квартири в будинку по вул. Коновальця.

Більше інформації міська влада не надала. Чи входять в перелік помешкань, які підлягають ремонту, ті квартири, де вибухова хвиля вибила вікна, невідомо.

Власне, як і невідомо, коли ж міська влада розпочне ці ремонти.

На одній із пресконференцій в серпні цього року Геннадій Дикий зазначив журналістам: "Ми виконали ПКД на будинки, які постраждали від прильоту ракет по вул. Річковій, Коновальця, документи передали на КОДА. З обласного бюджету виділено 1, 4 млрд грн на ремонти. Звичайно, найперше гроші пішли на такі міста, як Буча, Ірпінь, де потрібно більше ремонтувати. Якщо не будуть встигати, то ми виділимо кошти з місцевого бюджету на ці ремонти. Білій Церкві потрібно на ремонти такого житла 14-15 млн грн. на 50 об'єктів."

Чому мер казав про 14 млн грн, а з бюджету планують виділити 25 млн грн, наразі не відомо.