На території Білоцерківського району з'являться нові об'єкти природно-заповідного фонду

Під охорону держави взяти місця зростання рідкісних червонокнижних видів рослин: підсніжника, сон -трави, коручки, любки, гніздівки, ліліі лісової, скополії, рябчика шахового, а також місця розмноження рідкісних червонокнижних тварин таких, як чорного лелеки, лося та рисі. Техничну документацію на створення ціх об'єктів робив Київский еколого-культурній центр.
У рішенні є й території, які розташовані у Білоцерківському районі.
Перелік
нововиявлених територій та об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення Київської області (місцезнаходження та характеристика)
|№ з/п
|Назва, категорія, тип
|Орієнтовна площа (га)
|Місцезнаходження
|Характеристика
|Підприємства, установи та організації, у віданні яких перебуває дана територія, об’єкт
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1
|Ландшафтний заказник місцевого значення «Пугачівський»
|9,0
|село Пугачівка Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району
|Збереження рідкісного виду рослини, занесеної до Червоної книги України, – рябчик шаховий (Fritillaria meleagris L.)
|Рокитнянська селищна територіальна громада
|2
|Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Остров»
|15,7
|
квартал 101 виділ 12-16, 18, 19 Сухоліського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство»
Білоцерківського району
|Збереження великого ареалу підсніжника звичайного (Galanthus nivalis L) – виду, занесеного до Червоної книги України
|ДП «Білоцерківське лісове господарство»