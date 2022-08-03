На території Білоцерківського району з'являться нові об'єкти природно-заповідного фонду

22 вересня на засіданні сесії Київська обласна рада прийняла рішення про створення 23 нових об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею біля 700 га.

Під охорону держави взяти місця зростання рідкісних червонокнижних видів рослин: підсніжника, сон -трави, коручки, любки, гніздівки, ліліі лісової, скополії, рябчика шахового, а також місця розмноження рідкісних червонокнижних тварин таких, як чорного лелеки, лося та рисі. Техничну документацію на створення ціх об'єктів робив Київский еколого-культурній центр.

У рішенні є й території, які розташовані у Білоцерківському районі.

Перелік

нововиявлених територій та об’єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Київської області (місцезнаходження та характеристика)