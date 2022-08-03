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На території Білоцерківського району з'являться нові об'єкти природно-заповідного фонду

  • П'ятниця, вер. 23 2022
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На території Білоцерківського району з&#039;являться нові об&#039;єкти природно-заповідного фонду

22 вересня на засіданні сесії Київська обласна рада прийняла рішення про створення 23 нових об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею біля 700 га.

Під охорону держави взяти місця зростання рідкісних червонокнижних видів рослин: підсніжника, сон -трави, коручки, любки, гніздівки, ліліі лісової, скополії, рябчика шахового, а також місця розмноження рідкісних червонокнижних тварин таких, як чорного лелеки, лося та рисі. Техничну документацію на створення ціх об'єктів робив Київский еколого-культурній центр.

У рішенні є й території, які розташовані у Білоцерківському районі.

Перелік

нововиявлених територій та об’єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Київської області (місцезнаходження та характеристика)

№ з/п Назва, категорія, тип Орієнтовна площа (га) Місцезнаходження Характеристика Підприємства, установи та організації, у віданні яких перебуває дана територія, об’єкт
1 2 3 4 5 6
1 Ландшафтний заказник місцевого значення «Пугачівський» 9,0 село Пугачівка Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Збереження рідкісного виду рослини, занесеної до Червоної книги України, – рябчик шаховий  (Fritillaria meleagris L.) Рокитнянська селищна територіальна громада
2 Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Остров» 15,7

квартал 101 виділ 12-16, 18, 19 Сухоліського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство»

Білоцерківського району

 Збереження великого ареалу підсніжника звичайного (Galanthus nivalis L) – виду, занесеного до Червоної книги України ДП «Білоцерківське лісове господарство»
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Опубліковано в Влада

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