У Білій Церкві розробили вигляд аншлагів з новими назвами вулиць

15 вересня на засіданні робочої групи у Білій Церкві затвердили зразки аншлагів (вивісок), які будуть розміщені на житлових будинках, адміністративних будівлях та приміщеннях комерційної нерухомості з новими назвами вулиць.

Радник міського голови Микола Антонюк зазначив, що на цих аншлагах буде назва вулиці українською мовою, транслітерація англійською мовою та номер будинку.

Також обговорили форму вказівників та табличок, на яких буде написано, на честь якої постаті чи події названа вулиця. Передбачено вказувати на аншлагах порядок нумерації будинків на вулиці.

Водночас планується внести зміни до правил благоустрою Білої Церкви, зобов’язавши всіх власників будівель знімати з фасадів аншлаги зі старими назвами вулиць та встановлювати нові назви вулиць.

Всі пропозиції будуть винесені на затвердження виконкомом БМР.