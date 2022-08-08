Уряд передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу

Кабінет Міністрів України передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов’язаних під час мобілізації та на воєнний час. Відповідне рішення, ініційоване Міністерством економіки, Уряд затвердив на засіданні 7 вересня.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки в березні – квітні, термін дії яких спливає у вересні – жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

«Для перемоги над агресором Україна має максимально мобілізувати сили за всіма напрямками. Чітка, злагоджена та стабільна робота органів державної влади, нормальне функціонування економіки – надзвичайно важливі завдання, які стоять перед країною. Цього та наступного місяця одномоментно спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку широкомасштабної агресії, що може нести загрозу стабільній роботі державного та економічного сектору. Сьогоднішнє рішення Уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу», - повідомила Перший віце-премєр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Урядове рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Цим самим розширюються положення постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03 березня 2022 р. № 194, згідної якої відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

Ця норма покликана зменшити навантаження на органи державної влади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

Нагадаємо, раніше Уряд підтримав законопроект, яким розширюється перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Так, урядовий проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» передбачає, зокрема, бронювання працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів. А також працівників підприємств, що виготовляють продукцію для ЗСУ чи є критично важливими для функціонування економіки, підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання. Нові норми набудуть чинності після прийняття Верховною Радою та підпису Президентом.

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