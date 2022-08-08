Алгоритм дії населення під час повітряної тривоги

Штаб оборони Київської області розробив алгоритм дій населення, яке перебуває вдома та на роботі під час сигналу повітряної тривоги. Про це йдеться у Протоколі наради силового блоку оперативного штабу Ради оборони Київської області №8 від 17.08.2022 року.

Відповідальні особи мають завчасно потурбуватися про безпеку відвідувачів закладів та персоналу. Зокрема, розробити маршрути до найближчого укриття та позначити їх відповідними покажчиками. Під час сигналу повітряної тривоги негайно сповістити про це персонал та відвідувачів.

Дії населення під час оповіщення сигналу «Увага всім! Повітряна тривога»

Власники та адміністратори торговельно-розважальних закладів та закладів громадського харчування

– періодично доводити інформацію до відвідувачів щодо дій у разі загрози за сигналом «Увага всім! Повітряна тривога» через гучномовець тощо;

– організувати швидку евакуацію відвідувачів та персоналу до найближчого укриття.

Відвідувачі цих закладів

– не залишати неповнолітніх дітей без нагляду;

– у разі оголошення евакуації негайно залишити приміщення;

– під час евакуації спускатися сходами, прямувати визначеними маршрутами до укриттів;

– зберігати спокій, не піддаватися паніці, зберігати здатність швидко і правильно оцінювати ситуацію.

Учителі та відповідальної особи під час проведення навчальних занять

– миттєво сповістити словесно учнів про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та припинити навчальне заняття;

– відповідальна особа разом із вчителями має скоординувати хід евакуації учнів від класу до захисної споруди (укриття);

– медичний працівник повинен знаходитись у відведеному для нього місці для швидкого надання медичної допомоги;

– всередині захисної споруди відповідальні особи повинні забезпечити, щоб учні швидко та обережно зайняли свої місця. Відповідальний за клас повинен перевірити наявність усіх учнів.

Водії громадського транспорту

– у разі здійснення пасажирських перевезень у межах одного населеного пункту, зупинитися на найближчій зупинці громадського транспорту;

– у разі здійснення перевезення громадян на внутрішньо обласних маршрутах, зупинитися на найближчій зупинці в місті, селищі чи селі для подальшого переміщення пасажирів та водія до найближчого укриття;

– якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти в заглибленнях землі;

– після відбою тривоги очікувати пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигли повернутися до транспортного засобу, користуються наступним рейсом. Оплата за проїзд повторно в обох випадках не здійснюється.

Персонал закладів із постійним перебуванням літніх людей і осіб з порушеннями зору та слуху

– за кожною особою з порушеннями зору або слуху, а також за особами, які не можуть самостійно пересуватись, закріпити відповідального за евакуацію даної особи;

– організувати евакуацію персоналу та відвідувачів із приміщень, перевірити відсутність людей у приміщеннях закладу після евакуації.

Населення, яке перебуває вдома

– ввімкнути телевізор, радіоприймач aбo уточнити інформацію за допомогою доступних Інтернет-ресурсів та ознайомитися з інформацією про характер тривоги;

– за можливості попередити самотніх людей, які мешкають поруч;

– швидко одягнутися та одягнути дітей, взяти «тривожну валізу» та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття;

– якщо немає можливості швидко перейти у сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі: подалі від вікон, у коридор – за несучі стіни або до ванної кімнати.

Населення, яке перебуває на роботі

– виконати заходи, передбачені на цей випадок Планом дій або Інструкцією, розробленою керівництвом, та діяти за вказівками керівництва;

– швидко, без паніки зайняти місце в захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні).

Детальніше ознайомитися з алгоритмом дій під час оповіщення сигналу «Увага всім! Повітряна тривога» можна тут.