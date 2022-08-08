ДСНС роз'яснює, якими будуть сигнали оповіщення про назвичайну ситуацію

ДСНС надає роз’яснення у зв’язку з поширенням в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформації щодо зміни сигналів оповіщення (інформування) населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до пункту 19 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733, визначено такий порядок передачі сигналів оповіщення населення:

Для привернення уваги, перед доведенням інформації до населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, передається попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме: уривчасте звучання електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису мережами радіомовлення та через вуличні гучномовні пристрої. Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три - п’ять хвилин.

Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.

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