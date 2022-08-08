Українців запрошують взяти участь в ланцюгу єдності

У День Незалежності, 24 серпня, українці в різних країнах вийдуть на центральні вулиці міст і візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги.

#TheFreeWorldGathering — акція, покликана об’єднати українців по всьому світу. Вона має на меті звернути увагу світової спільноти на війну в Україні і показати, що свобода — наша спільна найвища цінність, а воля — наш спосіб мислення, – повідомляє Урядовий портал.

Щоб взяти участь в акції, потрібно зайти на freeworldgathering.com, знайти своє місто на карті та позначити точне місце на головній вулиці, де ви плануєте стояти. Побачивши цю відмітку, інші учасники можуть стати поруч з вами. Ви також можете знайти позначки людей, які вже це зробили, і зайняти місце поруч з ними, щоб продовжити ланцюжок. Кожен може стати координатором The Free World Gathering у своєму місті. На веб-сайті є інструкції, як це зробити.

Нагадаємо, Free World Gathering – це ініціатива групи активістів, які першими організували ланцюг єдності на початку війни. Тоді, навесні 2014 року, тисячі українців з усіх регіонів вийшли на вулиці, щоб продемонструвати свою єдність. Сьогодні йдеться про людей з різних країн — свободолюбців, які надихалися нашою мужністю відстоювати незалежність.