14 тимчасових споруд у Білій Церкві демонтують

29 липня на засіданні виконкому БМР ухвалили рішення про демонтаж тимчасових споруд за такими адресами:

ФОП Гнатюк В. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Ак. Линника, в районі житлового будинку №3

ФОП Дуброва О. І., споруда розміщена у складі зупинки очікування громадського транспорту «Росава»

ФОП Держевицька В. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 32

ФОП Дєдкова С. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Шевченка, в районі житлових будинків № 93 та № 95

ФОП Журавель М. Ф., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 264

ФОП Кірєєва О. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Турчанінова, в районі житлового будинку № 2

ФОП Коряк Ю. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Павліченко, в районі житлового будинку № 22

ФОП Кузьмінська О. О., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Вернадського, в районі житлового будинку № 4

ФОП Назаренко М. П., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Василя Стуса, в районі житлового будинку № 20

ФОП Нєвєрова Ф. П., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 47/1

ФОП Сидорчук В. А., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Першотравневій, в районі житлового будинку № 4-А

ФОП Стамбуляк С. І., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Некрасова, в районі житлового будинку № 47/1 по вул. Леваневського

ФОП Таможенко А. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Першотравневій, в районі житлового будинку № 23

ФОП Черняєв В. І., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Павліченко, в районі житлового будинку № 37