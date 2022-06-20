14 тимчасових споруд у Білій Церкві демонтують

ФОП Гнатюк В. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Ак. Линника, в районі житлового будинку №3
ФОП Дуброва О. І., споруда розміщена у складі зупинки очікування громадського транспорту «Росава»
ФОП Держевицька В. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Ярослава Мудрого, в районі будинку № 32
ФОП Дєдкова С. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Шевченка, в районі житлових будинків № 93 та № 95
ФОП Журавель М. Ф., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Сквирське шосе, в районі житлового будинку № 264
ФОП Кірєєва О. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Турчанінова, в районі житлового будинку № 2
ФОП Коряк Ю. М., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Павліченко, в районі житлового будинку № 22
ФОП Кузьмінська О. О., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Вернадського, в районі житлового будинку № 4
ФОП Назаренко М. П., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Василя Стуса, в районі житлового будинку № 20
ФОП Нєвєрова Ф. П., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Леваневського, в районі житлового будинку № 47/1
ФОП Сидорчук В. А., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Першотравневій, в районі житлового будинку № 4-А
ФОП Стамбуляк С. І., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Некрасова, в районі житлового будинку № 47/1 по вул. Леваневського
ФОП Таможенко А. В., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Першотравневій, в районі житлового будинку № 23
ФОП Черняєв В. І., споруда розміщена в м. Біла Церква по вул. Павліченко, в районі житлового будинку № 37