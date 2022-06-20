Перелік перейменованих вулиць Білоцерківської громади

№ Стара назва Нова назва Примітка Обґрунтування

м. Біла Церква

1. вул. Академіка Линника вул. Академіка Линників Коригування назви вулиці, оскільки академіками були батько та син - Линники. Батько - Линник Володимир Павлович, оптик. Син - Линник Юрій Володимирович, математик.

2. вул. 8-го Брезня вул. Михайла Чалого Михайло Чалий - український педагог, громадсько-культурний діяч, літератор, перший біограф Т. Г. Шевченка. Займав посаду директора Білоцерківської гімназії.

3. вул. Воєводіна вул. Володимира Івасюка Володимир Івасюк - легенда української музики, один із основоположників нової української естради, поет, Герой України. Своїми піснями він відроджував любов українців до української культури та намагався протистояти пропагандистській ідеї одного "радянського народу".

4. вул. Гагаріна вул. Млинова Повернення історичної назви

5. вул. Гастелло вул. Бориса Познанського Борис Познанський (1841-1906) - український етнограф, історик, письменник, громадський діяч. Випускник Білоцерківської гімназії 1859 р. Як етнограф досліджував український народний побут, традиції, фольклор. Залишив спогади про Білу Церкву.

6. вул. Гвардійська вул. Володимира Антоновича Володимир Антонович (1834-1908) - український історик, археолог, науковий керівник М. Грушевського, один з лідерів українського національного відродження другої половини ХIХ ст., займався археологічними розкопками на Білоцерківщині, працював у Ватиканському архіві, де знаходив багато матеріалів з історії України, збирав документальні відомості для історико-географічного словника України (залишився невиданим), неодноразово бував у Білій Церкві з метою досліджень.

7. об’єднання вул. Некрасова з вул. Грибоєдова вул. Зенітного полку На честь зенітного полку, який дислокується в Білій Церкві. З 2014 року полк брав участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. З квітня по листопад 2018 року полк виконував бойові завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Сьогодні виборює незалежність України, хоробро знищує окупанта.

8. вул. Гризодубової вул. Марії Примаченко Марія Примаченко - видатна українська художниця XX століття, лауреатка Державної премії України імені Тараса Шевченка, твори якої увійшли до скарбниці світового мистецтва.

9. пров. Гризодубової перший пров. Марії Примаченко перший

10. пров. Гризодубової другий пров. Марії Примаченко другий

11. вул. Громова вул. Михайла Драгоманова Михайло Драгоманов (1841-1895) - відомий український історик, етнограф, один з лідерів українського руху 2-ї пол. 19 ст. Послідовно виступав проти тих, хто твердив, що «національність — пустий ідеал». Порятунок для українців бачив у створенні «своєї» держави, яка б була «спілкою задля оборони себе од чужих». Намагався ввести Україну в європейську спільноту народів шляхом наближення її до європейських політичних і правових стандартів.

12. вул. Декабристів вул. Ігоря Каплуненка Білоцерківець. Заступник командира взводу Батальйону, який оперативного призначення ім Героя України генерала Сергія Кульчицького, який загинув 5 січня 2015 року в зоні АТО під час ротації. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.

13. вул. Докучаєва вул. Козачої ради Козача рада - антибільшовицька підпільна організація, створена 5 серпня 1921 р. у Білій Церкві. Мета організації: шляхом повстання відновити Українську народну республіку. В 1922 р. Козача рада була ліквідована комуністичним режимом, її члени були заарештовані та засуджені до вищої міри покарання та до різних періодів ув’язнення.

14. пров. Докучаєва пров. Козачої ради

15. вул. Зінченка вул. Івана Зінченка Коригуємо найменування вулиці

16. вул. Карбишева вул. Архипа Люльки Архип Люлька - видатний український конструктор авіаційних двигунів (модифіковані використовують і сьогодні), академік, один із основоположників теорії повітряно-реактивних двигунів. Двигун АЛ-29 встановлено на макеті-аналозі космічного корабля багаторазового використання «Буран». А один з останніх створених Люлькою двигунів стоїть на всесвітньо відомому Су-27, яким встановлено 27 світових рекордів і виконуються такі фігури вищого пілотажу, як «Колокол» і «Кобра Пугачова». У 70-ті роки на базі двоконтурного реактивного двигуна А.Люлькою було створено нові ТРДФ (АЛ-31 та інші), які не поступалися найкращим світовим аналогам

17. пров. Карбишева пров. Архипа Люльки

18. вул. Кириленка вул. Миколи Кириленка Коригуємо найменування вулиці

18. вул. Коцюбинського вул. Михийла Коцюбинського Михайло Коцюбинський- український письменник, громадський діяч, голова «Просвіти» в Чернігові. В українську літературу ввійшов як майстер психологічної прози. Вершинами його художнього стилю критики вважають «FataMorgana», «Що записано в книгу життя» (1910), «Тіні забутих предків» (1911).

20. вул. Кошеля вул. Академіка Кононського Олексій Кононський - член Золотого фонду м. Біла Церква, видатний вчений, академік Української академії наук національного прогресу, академік Нью-Йоркської академії наук, довічний стипендіат Президента України, доктор біологічних наук, професор. Засновник гістобіологічної наукової школи

21. вул. Короленка вул. Софії Русової З початком збройної агресії РФ проти України навесні 2014 р. з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України почали створюватись добровольчі батальйони, вступ до яких відбувався на добровольчій основі.

У 2017 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову, якою установила День українського добровольця, що відзначається щорічно 14 березня

22. вул. Крижанівського вул. Добровольчих батальйонів З початком збройної агресії РФ проти України навесні 2014 р. з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України почали створюватись добровольчі батальйони, вступ до яких відбувався на добровольчій основі.

У 2017 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову, якою установила День українського добровольця, що відзначається щорічно 14 березня.

23. вул. Купріна пров. Товарний Примикає до вул. Товарна

24. вул. Куценка вул. Миколи Хрусталенка Микола Хрусталенко - український живописець; член Спілки радянських художників України. Радянською владою засуджений до 5 років виправно-трудових таборів. Мав тавро «ворога народу». У середині 1940-х рр. оселився в Білій Церкві, працюючи в краєзнавчому музеї, повернувся до мистецтва. У фондах Білоцерківського краєзнавчого музею зберігаються його ранні роботи, натюрморти, історичні портрети.

25. Поділ та перейменування вул. Леваневського просп. Незалежності На відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул.Некрасова (в районі будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в східному напрямку до виїзду з міста на автодорогу М05, ділянка Київ-Одеса. Україна впродовж століть виборює свою незалежність. Україна – незалежна та суверенна держава

вул. Чорних Запорожців На відрізку від перехрестя вул. Леваневського з вул. Некрасова (від будівлі № 26-Д по вул. Леваневського – магазину «Новус») в західному напрямку до бульв. Княгині Ольги. Чорні Зопорожці - кінний дивізіон 2-го Запорізького полку (згодом 1-й полк Чорних запорожців) — військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки, що існувало в 1918—1920 роках. Брав участь в боротьбі в другій російсько-українській війні 1919-1920 рр. на сході України, а також у рейді по тилах ворожих військ — Першому Зимовому поході дієвої армії УНР, під час якого відзначився як найбільш боєздатна та уніформована військова частина

вул. Петра Дяченка На відрізку від вул. Павліченко до вул. Чорних Запорожців Петро Дяченко - український військовий діяч, полковник армії УНР, командир Чорних запорожців. Полк Чорних запорожців вважався найкращим полком української армії. Постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. 120 років із дня народження П.Дяченка відзначалося на державному рівні.

26. пров. Леваневського пров. Володимирський Назва від проспекту Князя Володимира

27. пров. Леваневського перший вул. Пантелеймона Куліша Пантелеймон Куліш - український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії. Автор першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису та мовлення. Іван Франко називав Куліша «перворядною зіркою» в українському письменстві, «одним із корифеїв нашої літератури». Відомий найбільше як перекладач Біблії та як автор першого українського історичного роману «Чорна рада»

28. пров. Леваневського другий вул. Якова Яциневича Яків Яциневич - хоровий диригент, композитор, фольклорист, музично-громадський діяч. Учень М. Лисенка. Автор однієї з перших літургій, створеної на основі національних рис українського співу та на основі текстів українською мовою. Народився у Білій Церкві.

29. вул. Лермонтова вул. Миколи Леонтовича Микола Леонтович - видатний український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог. Творець класичних зразків української хорової музики. Автор численних обробок українських народних пісень, оригінальних творів, серед яких всесвітньо відомий "Щедрик". За величезний внесок у розвиток хорової музики називають "Українським Бахом".

30. вул. Логінова вул. Праведників світу Йдеться про вшанування українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Серед них були і мешканці Білої Церкви. Відзначення "Праведник народів світу" було запроваджене Ізраелем в 1953 р. для відзначення неєвреїв, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати життя євреям від знищення нацистами.

31. вул. Макаренка вул. Василя Сухомлинського Василь Сухомлинський - видатний український педагог-гуманіст світового рівня, засновник гуманістичної новаторської педагогіки, публіцист, письменник, поет. Основою його педагогічної концепції є повага і довіра до дитини, визнання її унікальності та права на власний вибір. Ідеї Сухомлинського активно впроваджують в зарубіжні педагогічні системи

32. вул. Матросова вул. Івана Пулюя Іван Пулюй - видатний український фізик та електротехнік, винахідник, публіцист, напрацювання якого були знаними й оцінені в Європі. Встановив фундаментальні властивості й природу катодних променів, один із першовідкривачів Х-променів задовго до В. Рентгена. Він наочно продемонстрував, що українці можуть робити великі відкриття у сфері точних наук і водночас, працюючи в наукових осередках поза своєю батьківщиною, залишатися українськими патріотами. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм-Левицьким брав участь у першому повному перекладі Біблії на українську мову. Він підтримував ідею відкриття українського університету у Львові. Був членом Наукового товариства Шевченка. Організовував стипендії для українських студентів у Австро-Угорщині. Публікував статті в підтримку української мови

вул. Мельника вул. Андрія Мельника Андрій Мельник -громадсько-політичний та військовий діяч, начальник штабу Січових стрільців, які були відновлені у Білій Церкві, перебував у Білій Церкві. Один з лідерів українських націоналістів, під час Другої світової війни був прихильником відновлення Української держави у Києві.

34. вул. Механізаторська вул. Калинова Калина - це символ рідної землі, отчого краю, батькової хати. Калина - один із прекрасних символів України, який входить в нашу свідомість із маминої колискової. Калина - це наша Україна. Це опоетизований образ матері, батька, родини. Вона уособлює той наймиліший серцю куточок землі, де ми народилися.

35. пров. Механізаторський пров. Калиновий

36. вул. Нестерова вул. Теодора Дячуна Теодор Дячун - почесний громадянин міста Біла Церква, керівник Білоцерківської станиці братства ОУН-УПА ім. Василя Якуб'яка Київського крайового братства ОУН-УПА, комбатант Української повстанської армії, член ОУН

37. частина бульв. Олександрійський вул. Героїв 72-ї Бригади На відрізку від площі Соборна до перехрестя з вул. Підвальна 72-га Бригада - Окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква. З метою відзначення мужності та героїзму особового складу, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, Президентом України 6 травня 2022 року 72-а бригада відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу"

38. вул. Осипенко вул. Любомира Гузара Любомир Гузар (1933-2017) - один з найбільших українських моральних інтелектуалів і авторитетів ХХ - поч. ХХІ ст., церковний та громадський діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви, відома постать у цілому світі. Похований у м. Києві в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. У заупокійній Архиєрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону. «Якою буде наша рідна Україна – залежить від нас, від кожного з нас» - говорив Л.Гузар. Неодноразово відвідував Білу Церкву

39. вул. Островського вул. Олега Ольжича Олег Ольжич - видатний український поет, археолог зі світовим ім’ям, публіцист, один із керівників ОУН. Був закатований у концтаборі Заксенгаузен. Як поет, О. Ольжич, якого називали «поетом національного героїзму» пропагував цінності, що підкреслювали героїчну суть українця та української нації. Ольжич гартував характер української людини, бо хотів, щоб залізний характер мала українська нація

40. вул. Офіцерська вул. Генерала Воробйова Генерал-полковник Геннадій Воробйов - Почесний громадянин міста Біла Церква (посмертно). Нагороджений урядовими нагородами та відзнаками за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов'язку.

41. вул. Панфілова вул. Якова Гандзюка Яків Гандзюк (1873-1918) - генерал армії УНР, командував 1-ю дивізією 1-го українського корпусу, штаб якої був у Білій Церкві. Учасник першої радянсько-української війни. Розтріляний більшовиками під Києвом

42. вул. Першотравнева вул. Павла Скоропадського Павло Скоропадський - гетьман Української Держави 1918 р. В той час Україна досягла успіхів у галузі науки, освіти та культури. Універсалами Скоропадського були створені Українська Академія Наук, українські університети — у Києві та Кам'янці-Подільському, 150 українських гімназій. Також вийшло друком кілька мільйонів примірників українських підручників, засновано широку мережу загальнокультурних закладів та установ. Головні напрями діяльності Гетьмана в політичній сфері, організації державного управління, надані гарантії громадянських прав населенню, оголошено про встановлення Української Держави замість Української Народної Республіки. Залишив спогади, в яких йдеться про Білу Церкву, де він неодноразово бував

43. Площа Петра Запорожця Площа Європейська

44. вул. Піщана перша вул. Михайла Сидорянського Уродженець Білої Церкви, учень Білоцерківської гімназії. Один із полководців Української революції 1917-1921 рр., керівник Другого зимового походу армії УНР проти більшовиків

45. вул. Піщана друга вул. Героїв УПА На честь героїв Української повстанської армії, яка діяла на теренах України у 1942-1950 рр., боролася за незалежність України з нацистськими та комуністичними оккупантами. У лавах УПА воювало чимало білоцерківців.

46. вул. Пролетарська вул. Петра Калнишевського Петро Калнишевський (1690-1803) - останній кошовий отаман Запорозької січі. Видатний український державний, культурний та релігійний діяч. Кавалер ордену Андрія Первозванного. Політичний в'язень Російської імперії. В Білій Церкві збудований храм на честь П. Калнишевського, який належить Православній Церкві України.

47. пров. Пролетарський пров. Петра Калнишевського

48. вул. Пушкінська вул. Златопольська Повернення історичної назви вулиці

49. пров. Радищева пров. Київський Примикає до вул. Київська

50. вул. Радужна вул. Райдужна Виправили русизм

51. вул. Раскової вул. Петера Новотні Клаус-Дітер Петер Новотні (09 жовтня 1942-25 квітня 2019 рр.) - голова ради директорів німецького благодійного фонду Hof Schluter, який з 1997 року надає благодійну допомогу Україні та Білій Церкві зокрема. За майже 30 років співпраці з фондом, за сприяння пана Петера, в Білу Церкву було передано допомоги: у вигляді обладнання для лікарень, ліків, гуманітарної допомоги та фінансування ремонту соціально важливих закладів на суму понад мільйон євро. Після смерті Петера Новотні, справу благодійності для Білої Церкви продовжує його син Андре.

52. пров. Раскової перший пров. Петера Новотні перший

53. пров. Раскової другий пров. Петера Новотні другий

54. вул. Робітнича вул. Василя Вишиваного Василь Вишиваний (1895-1948) - австрійський ерцгерцог Вільгельм-Франц фон Габсбург-Лотрінґен, український військового діяч, політик, дипломат, поет, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурґа знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої світової війни. Був викрадений радянськими спецслужбами з Відня, засуджений комуністичним режимом на 25 років ув’язнення, помер у лікарні Лук’янівської в’язниці. Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України

55. вул. Робітнича друга вул. Михайла Жизневського Михайло Жизневський (1988-2014) - активіст Євромайдану, член самооборони Майдану, деякий час проживав у Білій Церкві. Загинув на Майдані в січні 2014 р. Герой України (посмертно).

56. вул. Семашко вул. Ігоря Зіннича Молодший сержант медичної служби Збройних Сил України, Герой України. Один із «кіборгів». Закінчив Білоцерківський медичний коледж 2009 року. Після строкової служби повернувся працювати в Рокитнянську районну лікарню. Доброволець, медичний брат госпітального відділення, 3-й батальйон, 80 окрема аеромобільна бригада. 20 січня 2015 року загинув під завалами в новому терміналі.

57. вул. Спартаківська вул. Вадима Гетьмана Вадим Гетьман - видатний український економіст, фінансист-реформатор, державний діяч, Герой України (посмертно).

58. вул. Суворова вул. Левка Лук’яненка Левко Лук'яненко - український громадсько-політичний діяч, письменник, радянський дисидент, борець за незалежність України, політв’язень радянських таборів, автор Акту проголошення незалежності України. Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. Провів 25 років у тюрмі і на засланні. Неодноразово відвідував Білу Церкву.

59. вул. Тімірязєва вул. Миколи Амосова Микола Амосов - видатний український вчений, кардіохірург, батько української біокібернетики, письменник і громадський діяч світового визнання. Один із перших почав проводити операції на серці. Врятував тисячі життів. У 2008 р. за результатами опитування громадської думки Амосов був визнаний «великим українцем усіх часів»

60. вул. Толстого вул. Героїв Маріуполя На честь захисників Маріуполя в російсько- українській війні 2022 року. Загарбники бомбили беззбройних жителів, блокують гуманітарну допомогу. Маріуполь боронили бійці полку "Азов", Нацгвардії, українська морська піхота, мотострільці. Серед оборонців Маріуполя були і воїни-білоцерківці.

61. пров. Толстого пров. Героїв Маріуполя

62. вул. Тургєнєва вул. Андрія Гальчуса Андрій Гальчус - підполковник, народився у м. Біла Церква в 1983 році. Був одним із засновників системи військової термінології в ЗСУ та автором перших термінологічних стандартів. Зробив значний внесок у розвиток системи лінгвістичного забезпечення Збройних сил України та був першим начальником лінгвістичного науково-дослідного управління, яке забезпечує всі усні та письмові переклади для ЗСУ. Загинув у 2022 р. під час відбиття збройної агресії росії

63. вул. Турчанінова вул. Волонтерська На честь людей, які своєю діяльністю допомогають ЗСУ та роблять величезний внесок у наближення перемоги

64. вул. Чайковського вул. Олександра Марченка Олександр Марченко - білоцерківець, ветеран російськоо-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО "Свобода". Героїчно загинув у боях проти російських загарбників під Києвом, прикриваючи побратимів. Він, як підприємець, меценат, волонтер та депутат зробив значний внесок у розвиток рідного міста та України.

65. вул. Челюскінців вул. Льодова Повернення історичної назви вулиці

66. пров. Челюскінців пров. Льодовий Повернення історичної назви вулиці

67. вул. Чернишевського вул. Віктора Міняйла Віктор Міняйло - український письменник, член Національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Почесний громадянин Білої Церкви, Почесний член Всеукраїнської організації «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, нагороджений її медаллю «Будівничий України»

68. вул. Чехова вул. Леоніда Каденюка Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України. Нагороджений відзнакою Президента України «Герой України»

69. вул. Чкалова вул. Володимира Іванціва Володимир Іванців - громадський діяч, поет, перекладач, літературний критик, член Національної спілки письменників України, Почесний громадянин Білої Церкви, автор сотень віршів, перекладів і збірок. Багаторічний голова Білоцерківської міськрайонної організації «Просвіта». Сприяв розвитку українського культурного відродження.

70. пров. Штабний пров. Миколи Паукова Микола Пауков - український священник, білоцерківець, борець за створення Православної Церкви України, завдяки його зусиллям був побудований храм Покрова Пресвятої Богородиці.

с. Вільна Тарасівка

71. вул. Травнева вул. Івана Войтенка Підполковник ЗСУ, учасник російсько-української війни. У липні 2014 року українські підрозділи проводили заходи по перебиранню контролю над населеними пунктами Ізварине та Червонопартизанськ. Капітан Войтенко вміло здійснював управління підрозділами у бою, при взаємодії з іншими українськими частинами та підрозділами. Пункт контролю Ізварине повернувся внаслідок злагоджених дій під український керунок.

с. Глибочка

72. вул. Гагаріна вул. Павла Поповича Український радянський льотчик-космонавт № 4, перший космонавт-українець, генерал-майор авіації, кандидат технічних наук. Народився в м. Узин.

с. Пилипча

73. вул. Гагаріна вул. Затишна

с. Глушки

74. вул. 1 Травня вул. Зелена

с. Томилівка

75. вул. Дружби вул. Сергія Резніченка Народився в с. Томилівка. В 2019 році підписав контракт з ЗСУ. служив гранатометником 3-го десантно-штурмового взводу 4-ї десантно штурмової роти військової частини. 17 квітня 2022 року загинув від рук російських окупантів у селищі Дібрівне Барвінківського раойну Харківської області.

с. Мазепинці

76. вул. Юрія Гагаріна вул. Козацька

с. Сидори

77. вул. Гагаріна вул. Михайла Сидорянського Уродженець Білої Церкви, учень Білоцерківської гімназії. Один із полководців Української революції 1917-1921 рр., керівник Другого зимового походу армії УНР проти більшовиків.

с. Терезине

78. вул. Гагаріна вул. Героїв України

с. Шкарівка

79. вул. Ватутіна вул. Героїв України

80. пров. Ватутіна пров. Героїв України

81. вул. Гагаріна вул. Андрія Авраменка Народився у м. Тетіїв. Солдат 72 ОМБР. Загинув 29 жовтня 2014 р. в бою з диверсійною групою противника під час виставлення спостережного поста в районі села Петрівське (Волноваський район) Донецька область. Похований у с. Шкарівка.

82. пров. Гагаріна пров. Андрія Авраменка

83. вул. 60 років Перемоги вул. В’ячеслава Чорновола Український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. лідер партії Народний Рух України. Загинув в автокатастрофі.