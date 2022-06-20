Майже половина навчальних закладів Білої Церкви не мають укриттів

19 липня у Білій Церкві відбулося чергове засідання виконкому БМР. На порядок денний винесли 28 питань. Перед їх розглядом нагородили підприємців та працівників житлово-комунальної сфери, які допомагали зруйнованим містам Київщини, доставляли гуманітарні грузи, розгрібали завали, ставили тимчасові переправи тощо. Міський голова вручив їм грамоти та відзнаки.

Також перед засіданням виконкому привітали з 85-річчям Андрія Гудиму, поета, прозаїка, драматурга і публіциста, в доробку майже 50 книг, лауреата багатьох престижних літературних премій, Почесного громадянина нашого міста, який нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Андрію Гудимі вручили нагрудний знак «За заслуги перед містом».

Поміж інших питань, які були розглянуті на виконкомі, варто зупинитися на трьох:

ухвалили рішення про організацію поховання Макарова Володимира Сергійовича, який загинув унаслідок мінометного обстрілу 18 липня 2022 року на Миколаївщині. Він був військовослужбовцем В/Ч А7375. Похоронять загиблого героя на «Алеї слави», що на кладовищі в Сухому Яру;

ухвалили рішення про організація відзначення Дня державності України, який відбудеться 28 липня. Згідно рішення, о 9:00 відбудеться вшанування пам’яті загиблих героїв на «Алеї Слави» що на кладовищі в Сухому Яру, а о 10:00 урочисте підняття прапора України біля приміщення виконкому та покладання квітів біля стели Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО/ООС;

затвердили перелік найпростіших укриттів у закладах освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та виконання заходів щодо їх облаштування. Виявилося, що у 57 закладах із 121 немає таких укриттів. У решті закладів вони є, але потребують ремонту чи переобладнання.

Також члени виконкому проголосували за створення на базі Департаменту житлово-комунального господарства БМР інформаційно-аналітичного центру надання консультативної допомоги місцевим мешканцям та власникам пошкодженого або зруйнованого майна внаслідок збройної агресії російської федерації на території Білоцерківської міської територіальної громади.