Справу по наркоділках з Броварів, які виготовили наркотиків на 1, 2 млн грн, передано до суду

За результами досудового розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснювалося прокурорами Київської обласної прокуратури, 24.06.2022 до суду скеровано кримінальне провадження за обвинуваченням чотирьох жителів міста Бровари за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво та збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України (організація місць для виготовлення наркотичних засобів, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 311 КК України (незаконне виробництво та зберігання прекурсорів, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 313 КК України (незаконні дії з обладнанням для виробництва наркотичних засобів вчинене організованою групою).

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинного угруповання маючи відповідні зв’язки та знання щодо властивостей хімічних речовин, закуповували різні матеріали на одному з підприємств, яке мало ліцензію на їх реалізацію. Використовуючи свої знання, вказані особи налагодили процес незаконного виробництва та збуту наркотичних речовин.

Злочинна діяльність організованої групи була припинена працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю у Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Під час проведення досудового розслідування працівниками прокуратури та слідчими вилучено понад 3 кілограми особливо небезпечних синтетичних наркотичних засобів, вартість яких на «чорному ринку» орієнтовно становить 1, 2 млн грн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.