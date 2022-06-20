Справу по наркоділках з Броварів, які виготовили наркотиків на 1, 2 млн грн, передано до суду

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинного угруповання маючи відповідні зв’язки та знання щодо властивостей хімічних речовин, закуповували різні матеріали на одному з підприємств, яке мало ліцензію на їх реалізацію. Використовуючи свої знання, вказані особи налагодили процес незаконного виробництва та збуту наркотичних речовин.
Злочинна діяльність організованої групи була припинена працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю у Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Під час проведення досудового розслідування працівниками прокуратури та слідчими вилучено понад 3 кілограми особливо небезпечних синтетичних наркотичних засобів, вартість яких на «чорному ринку» орієнтовно становить 1, 2 млн грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.