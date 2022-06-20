Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність уже 11 проросійських партій

20 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя". Майно ОПЗЖ мають передати на користь держави, але рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

ОПЗЖ – 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Зараз уповноваженими особами партії “Опозиційна платформа — За життя” вказані нардепи Вадим Рабінович, Віктор Медведчук (підозрюється в держзраді) та Юрій Бойко.

ОПЗЖ бере початок з 1999 року. Вона була створена під назвою "Всеукраїнське об’єднання центр". Назва ОПЗЖ чинна з 2018 року, коли до очолюваної на той час Рабіновичем партії "За життя" вступив Медведчук. Потім він зайняв місце голови політради замість Мураєва, який очолив партію «Наші».

Перед цим суд заборонив вже 10 проросійських партій, а саме:

«Опозиційний блок»,

«Соціалісти»,

«Наші»,

«Держава»,

«Блок Володимира Сальдо»,

Партія справедливості та розвитку,

Соціалістична партія України,

«Ліва опозиція»,

Союз лівих сил,

Партія Шарія.

Ще по семи партіям розгляд справи перебуває у суді. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць. 11 із забороених партій – на виконання рішення РНБО, п’ять – через отримання інформації від СБУ про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія «Русь Єдина», її територіальні підрозділи називаються «Політики Путіна».