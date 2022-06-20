У Білій Церкві прийняли програму підтримки ДФТГ на 5 млн грн

16 червня депутати Білоцерківської міської ради на засіданні 30 сесії БМР затвердили Програму підтримки та матеріально-технічного забезпечення добровольчих формувань Білоцерківської міської територіальної програми на 2022 рік. Одним із авторів цієї програми є депутат від «Європейської Солідарності» Максим Коноплястий. Він, як учасник АТО, як ніхто знає, наскільки важливо під час війни з росією забезпечити належні умови для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності добровольчих формувань Білоцерківської територіальної громади.

Програма передбачає виділення з міського бюджету 5 млн грн на зміцнення матеріально-технічної бази добровольчих формувань, забезпечення приміщення для їхньої діяльності, компенсацію комунальних платежів, придбання електрообладнання, забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям, придбання речового майна для особового складу, забезпечення паливними матеріалами, утримання навчально-тренувального полігону тощо.

«Така програма вкрай потрібна, щоб якісно нести службу, виконувати поставлені задачі, навчитися працювати з високоточними приладами, які використовуються на війні, такі як дрони, тепловізори тощо. Треба постійно удосконалювати навички стрільби, мати хоча б первинні знання з саперної справи, надання медичної допомоги. На навчання, пересування по місту, службу потрібні витратні матеріали: спецодяг, паливо і т.д. Тож сподіваємося, що найближчим часом у міському бюджеті віднайдуть такі кошти для якісної роботи ДФТГ», - каже депутат Білоцерківської міської ради Максим Коноплястий.