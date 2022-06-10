Білоцерківські депутати закликають забронити церкву московського патріархату

Автор проєкту рішення - депутат від фракції "Європейська Солідарність" Микола Гопайнич. Звернення щодо заборони московського патріархату на території України адресоване Президенту України та Верховній Раді України.

Текст звернення такий:

"У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України» авторства Оксани Савчук. Метою ухвалення законопроєкту є захист національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні.

Цей законопроєкт передбачає право релігійних громад, монастирів і духовних навчальних закладів московського патріархату змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом.

Сьогодні ми вважаємо за потребу ствердно висловити позицію Білоцерківської міської територіальної громади щодо необхідності припинення діяльності на території України російської православної церкви в особі Української православної церкви Московського патріархату.

Вважаємо, що так звані «гоніння» московського патріархату в Україні стали однією з офіційних причин москви для вторгнення в Україну, а позиція російської православної церкви та персонально т.зв патріарха кіріла у війні росії проти України є максимально людиноненависницькою.

Сьогодні вже багато священнослужителів та громад висловлюють своє небажання бути в одній структурі з московським патріархатом. Вони прагнуть до незалежності від російської православної церкви, однак керівництво УПЦ (МП) й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в москві, що прямо загрожує національній безпеці України, а тих священиків, які намагаються вийти із лона УПЦ (МП) правлячі єпископи переслідують і піддають забороні у священнослужінні.

Згідно з ухваленим Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» передбачено покарання за публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та за здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.

На окупованих територіях України неодноразово зафіксовано участь в подібних злочинах ряду священиків УПЦ (МП). Українські правоохоронні органи неодноразово виявляли ознаки диверсійно-розвідувальної діяльності в приміщеннях релігійних громад московського патріархату. А також сам факт визнання легітимності керівництва в особі поплічника путіна «патріарха Кіріла» Ґундяєва, що публічно виправдовує збройну агресію російської федерації, варто розцінювати як участь в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором.

Нагадаємо, що після надання Вселенським патріархом у 2019 році автокефалії Київській митрополії, єдиною канонічною автокефальною православною церквою на території України є Православна церква України на чолі з Митрополитом Київським Епіфанієм.

Сьогодні, у визначальний період своєї історії, українська держава повинна ствердно та послідовно стояти на своєму захисті. Усі державні інституції, як і Збройні сили України, повинні захищати суверенітет України. Росія відчайдушно намагається зберегти оцю свою сферу впливу на голови та душі українців і зберегти важливого руйнівного агента на території України. Ми вважаємо, що саме зараз настав той час, щоб зупинити ворожу діяльність російської православної церкви на території України.

В жодному разі ми не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, але звертаємося до Президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради України з проханням підтримати внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України».