Що робити якщо у Вас пошкоджений або зруйнований будинок внаслідок бойових дій?

Порядок дій для отримання компенсації. Щоправда, порядок та розмір компенсації на даний час не визначений.

1. Зробити фото та відеофіксацію зруйнованого об’єкту. Важливо знати, що розмір збитків та ступінь пошкоджень не встановлюється в результаті огляду фотографій, а лише після огляду експертами відповідно до Постанови КМУ № 473 від 19.04.2022 р.

2. Подати заяву в Дія, де зазначити:

– об’єкт нерухомості, на який у Вас є право власності або ви є співвласником;

– ступінь пошкодження;

– кількість осіб, що мешкали у будинку;

– опис основних пошкоджень, дата та час, фото.

Важливо знати, що заяву в Дію може подати лише власник або співвласник об’єкту нерухомості, навіть якщо знаходиться за кордоном.

3. Подати заяву в ЦНАП сільської, селищної, міської ради (важливо при собі мати документи про право власності на об’єкт нерухомості)

Важливо знати, що виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад формують перелік пошкоджених об’єктів, організовують роботу з проведення обстежень пошкоджених або зруйнованих будинків, проводять роботу із забезпечення тимчасовим житлом мешканців громади.

4. Сільська, селищна, міська рада разом з експертами проводять обстеження вашого будинку, відповідно до якого складаються такі документи:

– Акт обстеження, якщо пошкодження часткове: вибито вікна або двері пошкоджене внутрішнє оздоблення. Такий об’єкт підлягає під поточний ремонт.

– Акт обстеження і Звіт, якщо пошкодження сильні: пошкоджено конструкцію будинку, знищено дах, стіни тощо. Такий об’єкт підлягає капітальному ремонту або демонтажу (в подальшому новому будівництву).

5. Порядок компенсації на даний час не визначений.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7198 від 24.03.2022, яким будуть визначені строки, порядок та розмір компенсації.