Закордонні паспорти та ID-картки видають із затримкою

Шановні відвідувачі Центру надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, що звертаються за отриманням закордонних паспортів та ID-карток!

Звертаємо Вашу увагу, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану (указом Президента України № 64/2022 ), були порушені логістичні зв’язки Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», яке виготовляє біометричні паспортні документи.

Тому, на сьогодні в Україні спостерігаються певні проблеми з виготовленням та доставкою до ЦНАП закордонних паспортів та ID-карток і, відповідно, з дотриманням встановлених законодавством строків оформлення та видачі документів. В зв’язку з цим терміни виготовлення паспортів в 20- та 10-денний строк тимчасово не дотримуються!!!

З метою якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, на загальнодержавному рівні здійснюється ряд заходів, спрямованих на налагодження належної роботи підприємства-виробника та усунення затримок з виготовлення та доставки паспортних документів.

Нагадуємо, що дізнатися про стан оформлення та виготовлення паспортних документів можна на офіційному веб-сайті ДМС: dmsu.gov.ua (в розділі «Перевірка стану оформлення документів»).

Пресслужба БМР