Суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку"

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок" (лідер - Євгеній Мураєв, власник забороненого проросійського каналу "НАШ"). Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її осередків, передадуть державі. Щоправда, це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

23 травня Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції про забезпечення позову щодо заборони діяльності політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» (лідер - Юрій Бойко). Також наголошується, що Національному агентству з питань запобігання корупції заборонено здійснення перерахування бюджетних коштів партії «Опозиційна платформа – За життя» на виконання її статутної діяльності до набрання рішенням у справі законної сили. Водночас депутати Верховної Ради від цієї партії не були позбавлені мандату та встигли ввійти до складу новостворених депутатських груп.

Загалом Восьмий апеляційний суд відкрив провадження проти низки політичних партій. Сталося це за позовом Міністерства юстиції. Стосується це таких партій:

- «Опозиційний блок»;

- «Соціалістична партія України»;

- «Прогресивна соціалістична партія України»;

- «Соціалісти»;

- «Ліва опозиція»;

- «Наші»;

- «Держава»;

- «Справедливості та розвитку»;

- «Партія Шарія»;

- «Блок Володимира Сальдо».

Передісторія (за інформацією сайту Суспільне новини):

28 березня ВР отримала закон проєкту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні.

20 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення припинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних із Росією на час воєнного стану.

28 березня партія "Опозиційна платформа — за життя" заявила про припинення своєї діяльності.

14 квітня на засіданні Верховної Ради оголосили рішення Ради національної безпеки та оборони про припинення діяльності фракції "Опозиційна платформа — За життя" в парламенті.

21 квітня у Верховній Раді оголосили про створення депутатської групи "Платформа за життя та мир", для якої увійшли представники забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (очолив групу - Юрій Бойко).

3 травня депутати Верховної ради підтримали законопроєкт 7172-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". "За" проголосували 330 нардепів.

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій

22 травня у Верховній раді створено нову депутатську групу "Відновлення України", до якої увійшли частина депутатів від фракції ОПЗЖ (очолили групу - Ігор Абрамович, депутат від ОПЗЖ та Максим Єфімов, входив до депутатської групи "Довіра")

Проте, як депутати від колишньої ОПЗЖ стали "політичними костурами" для "Слуг народу", читайте в розслідуванні Української правди.



