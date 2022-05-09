Підпал сухої трави - кримінальний злочин!

Вкотре звертаємося до вас із нагадуванням про заборону спалення сухостою, листя та побутового сміття! Під час воєнного стану це особливо небезпечно!

Продовжуються випадки коли люди свідомо, знаючи про заборону та про кримінальну відповідальність за паління сміття - навмисно чи не навмисно палять, «допомагають ворогу», шкодять довкіллю, відволікають рятувальників та створюють паніку!Звертаємо Вашу увагу, що Верховною Радою України було внесено зміни до Кримінального кодексу України (ККУ) від 03.03.2022 р., № 2113-ІХ які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До статті 113 ККУ № 2113-ІХ від 03.03.2022 р. «Диверсія» додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Застерігаємо, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також відповідно до статті 77-1 «Кодексу України про Адміністративні Правопорушення» випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, тягнуть за собою накладання грошового штрафу в розмірі від 3060 грн до 6120 грн.

Просимо всіх, хто виявив такі факти телефонувати до Центру оперативного реагування (ЦОР) - працює цілодобово:

099 -310-77-55

063 - 310-77-55

або до поліції за номером 102