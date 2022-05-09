"Танк" і "Літак" демонтують, а Петра Запорожця "не подужали"

За інформацією пресслужби Білоцерківської міської ради, на засіданні ухвалили рішення про демонтаж меморіальних дощок на території Білої Церкви, присвячених Надії Румянцевій, радянській актрисі, та Костянтину Турчанінову, командиру танку Т-34, який нібито першим прорвав фашистську оборону та заїхав у Білу Церкву в січні 1944 року. "Факту такого, щоб Турчанінов першим ввірвався у Білу Церкву на цьому танку, як нам розповідали, не було. Це дуже гарна площа, там буде проведений конкурс на ідею, проєктні роботи будуть проведені і після війни ми обов'язково маємо зробити гарну площу", - сказав мер Геннадій Дикий. До речі, пам’ятники «Літак» і «Танк Т-34» теж демонтують з перенесенням на територію КП БМР "БВАК".

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Також члени виконкому прийняли рішенням щодо організації перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Білоцерківської міської територіальної громади, що мають відношення до російської чи радянської тематики. Це загалом 78 вулиць, їх назвуть на честь видатних українців, зокрема і тих, хто мешкав та працював у Білій Церкві.

Перелік вулиць можна побачити ТУТ

Не всі члени виконкому підтримали таке рішення, але через непублічність засідань виконкому ознайомитися з результатами голосування можна тільки в дозованому вигляді з відео телеканалу міськради. Так само не відомо, чим пояснюється вибірковість у демонтажу радянських пам'ятників, зокрема не зрозуміло, чому вконтре міська влада ухиляється від демонтажу радянського пам'ятника Петру Запорожцю.