Виконком Білоцерківської міської ради збільшили до 34 осіб

17 лютого під час засідання 26 сесії БМР збільшено кількість членів виконавчого комітету БМР. Мер Геннадій Дикий не задоволений таким рішенням та пообіцяв його заветувати.

Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2020 року № 14-03-VIII «Про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу» підготували депутати від п'яти фракцій, а саме: Володимир Вовкотруб, Геннадій Джегур, Андрій Король, Олег Денисенко, Сергій Сириця.

Він передбачає розширення складу виконкому до 34 осіб. Кого саме включили до складу виконкому, читайте ТУТ

Окрім цих осіб, включили до складу ще й Олександра Поляруша, директора ТОВ СП "ЗАРНАС", якого на наступній сесії призначили на посаду заступника міського голови.

Автори проєкту рішення мотивували необхідність розширити виконкомтим фактом, що до Білоцерківської територіальної громади увійшло багато сіл, а отже потрібно більше представників громади у виконкомі.

Геннадій Дикий відповів: "Всі старости, а їх вісім, входять до складу виконкому. А збільшення кількості членів виконкому тільки погіршить його роботу, бо треба буде зібрати кворум. Я це розцінюю як дестабілізацію роботи виконкому".

Рішення підтримало 28 депутатів. Мер пообіцяв накласти вето. Станом на 18 лютого Геннадій Дикий видав розпорядження про скликання чергового засідання виконкому, а рішення про вето на сайті міськради немає.