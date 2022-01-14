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Юлія Тимошенко: Парламент має негайно звернутися до підписантів Будапештського меморандуму

  • Вівторок, лют. 15 2022
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Юлія Тимошенко: Парламент має негайно звернутися до підписантів Будапештського меморандуму

Верховна Рада має дати оцінку Мінським угодам та вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Немає жодного сумніву, що вся ця ескалація, нагнітання, паніка – це тиск на Україну та українську владу для того, щоб були прийняті Мінські домовленості в тому вигляді, який прямо загрожує суверенітету нашої держави. Тому неправильно, що сьогодні тільки президент України перебуває на передовій переговорних процесів. Я вважаю, що парламент має також взяти на себе відповідальність і дати оцінку Мінським угодам», – зауважила Юлія Тимошенко.

Політик додала, що команда «Батьківщини» вважає Мінські домовленості неприйнятними для України. Також, за її словами, український народ ніколи не погодиться на втілення Мінських угод у тому вигляді, в якому вимагає РФ, тобто спочатку проведення виборів на Донбасі, а потім відновлення кордонів і демілітаризація цих територій. Відтак, парламент має актуалізувати гарантії Будапештського меморандуму.

«Для України єдиним основоположним документом був і залишається Будапештський меморандум. Ми як Верховна Рада маємо зробити особливе парламентське звернення до всіх країн-гарантів Будапештського меморандуму, а також ухвалити подібне звернення до нашої влади з вимогою активізувати цей міжнародний документ. Боротися потрібно і можливо. Україна буде переможцем!» – переконана Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також закликала український політикум припинити взаємні звинувачення та об’єднатися: «Єдність політиків потрібна сьогодні не для того, щоб хтось задовольнив свої амбіції, а щоб продемонструвати, що в Україні є та сила, яка може бути конвертована в надійний захист».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко закликала владу вийти з пастки Мінських домовленостей і запропонувала стратегію захисту України, яка полягає у посиленні армії, виконанні гарантій Будапештського меморандуму, єднанні суспільства та утворенні уряду національної єдності для підтримки країни зсередини.

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Опубліковано в Влада

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