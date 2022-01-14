Навіть не думайте! – Юлія Тимошенко застерегла владу від втілення Мінських угод.

Виконання Мінських угод є фактично державною зрадою. Щоб впоратися звикликами, які постали останнім часом, Україні потрібно стати сильною: припинити штучний соціально-економічний геноцид усередині країни, а також вимагати виконання Будапештського меморандуму, який захистить територіальну цілісність.

Таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенкона своїй Фейсбук-сторінці. «Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей. Скажу зрозумілою мовою – навітьне думайте!» – застерегла Юлія Тимошенко. Вона вкотре наголосила, що реалізація Мінських домовленостей стане державною зрадою та замахом на саме існування країни.

«Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок в Росії світить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити», – вважає лідерка «Батьківщини». На її думку, відновлення територіальної цілісності та миру можна досягти через примус всіх підписантів до виконання Будапештського меморандуму та негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.

«Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах. І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою. Слава Україні!» – резюмувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» вважає першочерговим завданням для України – вийти з пастки Мінських домовленостей. А для цього варто використати надані Будапештським меморандумом гарантії, які допоможуть організувати дієві переговори, а також створити Уряд національної єдності, що зміцнить державу зсередини.