Юлія Тимошенко: "Маємо вийти з пастки Мінських домовленостей! Хибною політикою Україну загнано у глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини", - таке переконання висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під часзасідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

«Наша команда уважно проаналізувала ситуацію, і вся ця ескалація на кордонах пов’язанане з тим, щоб розпочати повномасштабну війну проти України, хоча цей ризик завжди буде залишатися, але для того, щоб примусити Україну до виконання Мінських угод, які були підписані, як кажуть, «українськими патріотами». І зараз треба розібратися, хто заштовхав Україну в цей глухий кут і який з нього є вихід», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактичнопо літичним варіантом захоплення України Російською Федерацією. «Я хочу закликати вас вийти з цієї пастки і звертаюся до всіх фракцій, до всіх депутатів. Ми маємо висловити свою консолідовану позицію та раз і назавжди пояснити людям інашим стратегічним партнерам, в чому криється загроза Мінських угод і в якому варіантівони ніколи не можуть бути прийнятні, якщо ми хочемо зберегти Україну як незалежну суверенну державу», – зауважила політик.

Водночас Юлія Тимошенко закликала не здавати національні інтереси України та актуалізувати надані Будапештським меморандумом гарантії. «Наш шлях – виконання Будапештського меморандуму. І те, що в свій час «українські патріоти» цей документ заштовхати під килим, і подарували країні «мінські договорняки», так майте совість повернутися до правильних форматів, тоді агресія і шантаж припиняться», – додала лідер «Батьківщини». А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об’єднанням усіх небайдужих політичних сил.

«Уряд національної єдності – це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» – закликала ЮліяТимошенко.