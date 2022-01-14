Юлія Тимошенко закликала владу ухвалити закони, які дозволять ФОПам нормально працювати

Команда «Батьківщини» вимагає організувати зустріч ініціативної групи від малих підприємців із лідерами фракцій та керівництвом парламенту, а також поставити на розгляд як невідкладні законопроєкти №5866 та 5866-1.

На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу в парламенті. Вона зауважила, що навколо парламенту зібралися малі підприємці з усієї країни, які просять владу скасувати ухвалені нелюдські рішення проти малого бізнесу.

Однак «слуги народу» ігнорують вимоги ФОПів. «Ми вимагаємо негайно прийняти їхню делегацію та поставити сьогодні на розгляд законопроєкти 5866 та 5866-1 як невідкладні, щоб дати можливість людям, по яким і так вдарили локдауни, жити, працювати та забезпечувати свої родини!» – закликала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, лідер «Батьківщини» ще в грудні минулого року ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення необхідних ФОПам законів, проте владна команда зірвала його проведення.