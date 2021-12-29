У нинішній ситуації Тимошенко була б найкращим прем’єром, але Зеленський побоїться її призначити, – Небоженко.

Виставою із полюванням на Петра Порошенко влада намагається відвернути увагу суспільства від головної нині проблеми – катастрофічного зростання цін. «Слуги» мусять негайно визнати провал чинного уряду та якнайшвидше призначити компетентного та досвідченого прем’єра, спроможного зупинити шалене здорожчання товарів та послуг. Так вважає відомий політичний експерт Віктор Небоженко.

«Президент України мусить терміново змінити некомпетентного та запопадливого Шмигаля на авторитетного прем’єра, що має досвід подолання економічних криз таспроможного навести лад із тарифами на газ. Найкраще на цю роль підійде Юлія Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» має програму виходу із кризи, але Офіс президента не ризикне допускати її до влади, бо боїться падіння свого рейтингу», - переконаний Небоженко.

На його думку, нинішній Кабмін не здатен опанувати ситуацію, а кандидата, спроможного впоратися із кризами, які виникли через провал закупівель газу, влада просто не має. Через армію ботів в Інтернеті та підконтрольні ЗМІ правляча партія намагається переконати людей, що у зростанні цін винні зовнішні фактори. Залишаючи без відповіді питання, чому уряд цілий рік не вживав жодних дій задля захисту людей і не приставав наслушні пропозиції, що їх озвучувала Тимошенко.

«Потрібно терміново діяти, а не замовчувати проблему продовольчої та газової криз вкраїні. Потрібно ставити біля керма досвідчених людей, а не намагатися зупинити ціни наказами та друком талонів на їжу. Інакше український народ швидко опуститься в масові злидні та бідність. Це, щоправда, наразі мало кого турбує там, нагорі», - резюмує експерт.

Нагадаємо, за даними КМІС, 51% респондентів вважає, що для виведення країни зкризового стану потрібна зміна прем’єр-міністра. Найкраще із цим завданням, вважають громадяни, впорається лідерка «Батьківщини».