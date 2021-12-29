Найвищі шанси перемогти Зеленського має Тимошенко – експерт

Так дані останнього опитування Київського міжнародного інституту соціологіїпрокоментував в інтерв’ю «Главкому» заступник директора КМІС Антон Грушецький. «Виявилося, що просто перезавантаження влади й приведення до влади молодих людей (начебто хороших, бо «простих» і «чесних») недостатньо. Виявилося, що також потрібні професіонали. А Юлія Тимошенко відповідає цим критеріям – принаймні, для частини респондентів», – наголошує соціолог.

На його думку, кримінальне переслідування Петра Порошенка може поставити під сумнів його участь виборах. Тоді кандидатами на фінал президентського забігу будуть Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. І якщо останній, як власне і Петро Порошенко, не має жодних шансів перемогти Володимира Зеленського, то лідерка «Батьківщині» сьогодні єдина, укого такі шанси є.

«Є попит і на когось «нового», і на когось компетентного. Юлія Тимошенко, як і Петро Порошенко, потрапляють в категорію політиків з «досвідом державного управління». Коли ми ставили респондентам запитання, що потрібно для прискорення розвитку України, то вони якраз і вказали на те, що необхідним є приведення до влади людей з таким досвідом», - вважає Грушецький.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного наприкінці грудня, у другому турі виборів президента чинний глава держави перемагає Петра Порошенка, Юрія Бойка та Дмитра Разумкова. А от у парі «Зеленський – Тимошенко» співвідношення становить 51,6% до 48,4%, тобто різниця – у межах статистичної похибки.