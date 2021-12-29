Міська влада відмовила ТОВ "Транссіті" в обслуговуванні маршрутів №14 та №22

Таке рішення було прийнято на засіданні виконкому 11 січня 2022 року.

Причина у тому, що були скарги на перевізника від пасажирів, а також перевізник самовільно замінив транспорт на маршрутах на менш якісний.

Договір на перевезення пасажирів на цих маршрутах був заключений 28 лютого 2017 року. Відтак, після цієї дати перевозити пасажирів на цих маршрутах має інший перевізник, який візьме участь у конкурсі. Про проведення конкурсу міська влада поки що рішень не приймала. Водночас було прийнято рішення про внесення змін до Типового договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Білоцерківської міської територіальної громади.

Зокрема, доповнили обов'язки перевізника такими вимогами:

- забезпечити у салоні граничний температурний режим: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів

- забезпечити у салоні відсутність музики, іграшок, компакт-дисків, плакатів тощо

На сайті міськради, попри вимоги про публікацію проєкту рішення, цих двох рішень не було опубліковано. Їх роздали членам виконкому напередодні засідання.