ТОВ «Дозор Україна» надалі буде моніторити рух громадського транспорту в Білій Церкві

28 грудня на засіданні виконкому введено в дію рішення конкурсної комісії з відбору суб’єкта господарювання для впровадження єдиної системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування Білоцерківської міської територіальної громади.

Переможцем конкурсного відбору на виконання функції впровадження GPS-моніторингу пасажирського транспорту стало ТОВ «Дозор Україна». Договір з даним підприємством буде укладено на 5 років.

Житомирське підтриємство упродовж минулих п’яти років забезпечувало роботу GPS трекерів на громадському транспорті Білої Церкви. Трекерами облаштовано весь громадський транспорт Білоцерківської міської територіальної громади. Це дає можливість здійснювати безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху. Крім того, працює мобільний додаток Дозор, за допомогою якого автобуси відслідковуються в режимі реального часу.

Складовою системи є інформаційні електронні табло - 10 од. на зупинках громадського транспорту (пл. Перемоги, вул. В.Чорновола, Критий ринок, вул. Вокзальна (обидві сторони), вул.Героїв Небесної Сотні, пл.Соборна (обидві сторони), ПК «Росава», Механіко-енергетичний технікум), які були встановлені як інвестиційні зобов’язання ТОВ «Дозор Україна». Працює й on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху у кабінеті організатора пасажирських перевезень та у кабінетах перевізників.

ТОВ "Дозор Україна" взяло на себе інвестиційні зобов’язання встановити на зупинках громадського транспорту ще додатково 10 електронних табло.

За матеріалами сайту БМР