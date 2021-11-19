Найефективніший кризовий менеджер, - експерт пояснив запит людей на прем’єрство Тимошенко

Все помітнішою стає втома суспільства від безпорадності та некомпетентності влади. Люди хочуть, щоб до управління країною повернулися професіонали, здатні адекватно відповідати на виклики сьогодення. Найкраще, на їхню думку, з кризою може впоратися Юлія Тимошенко. Про це, аналізуючи останнє соціологічне дослідження КМІСу, пише у своєму блозі на Comments.ua політичний експерт Андрій Золотарьов.

«Суспільство переживає період розчарування політиками, які прийшли у владу як «нові обличчя». Люди втомилися від їхньої безпорадності та некомпетентності. Вони не просто не відповідають викликам, що стоять перед країною. Часто вони навіть не усвідомлюють ці виклики», – вважає експерт.

На підтвердження своїх слів він наводить дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на початку грудня, відповідно до якого 66,3% опитаних оцінюють ситуацію в країні як кризу, що супроводжується деградацією та хаосом. Водночас половина опитаних вказують на необхідність зміни очільника уряду, вважаючи, що потрібен досвідчений і сильний прем’єр, здатний протистояти тим викликам, з якими зіткнеться країна найближчими місяцями.

«Перше місце у Юлії Тимошенко. Серед респондентів, які вважають за потрібне змінити прем’єра, кожен п’ятий вважає, що з колишніх глав уряду саме вона найкраще впорається з виведенням України з кризи. Перше місце Тимошенко цілком логічне і зрозуміле. Будучи віцепрем’єром з енергетики, пізніше прем’єр-міністром, вона проявила себе як ефективний антикризовий менеджер, який жорстко і безкомпромісно вирішував завдання, що стояли перед країною», – нагадав політексперт.

На думку Золотарьова, масове незадоволення ситуацією в країні спровоковане системною соціально-економічною кризою, в якій перебуває держава внаслідок того, що «влада виявилася нездатною для прийняття швидких і адекватних рішень». Саме тому чітко проявляється запит на прихід до влади професіоналів.

«Люди хочуть, щоби влада займалася справою, вирішувала злободенні, а не надумані проблеми. Тому вихід у нас один, якщо, звичайно, ми ще розраховуємо на зміни на краще. Перестати дивитися на політику як на шоу, де хто голосніше кричить, той і має рацію. І робити ставку на грамотних спеціалістів та професіоналів», – підсумовує експерт.

Нагадаємо, відповідно до опитування КМІС, проведеного 9-17 грудня 2021 року, на думку 51% респондентів, для виведення країни з кризового стану потрібна зміна прем’єр-міністра. Найкраще із сьогоднішніми викликами, вважають більшість громадян, впорається лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка єдина пропонує системні та професійні рецепти вирішення головних проблем людей.