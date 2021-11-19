Юлії Тимошенко під силу витягти країну з кризи, – експерт

Українці все більше розчаровуються у владі та прагнуть, щоб країною управляли фахові політики з досвідом. І якщо у президентському рейтингу люди все ще підтримують чинного главу держави, то на чолі уряду вони хочуть бачити ефективного управлінця – Юлію Тимошенко. Про це пише політтехнолог Тарас Загородній у своєму блозі на «Кorrespondent.net», спираючись на останнє соціологічне дослідження КМІС.

На його переконання, лідерка «Батьківщини» є єдиною альтернативою Зеленському у соціальних питаннях – вона пропонує ефективні варіанти розв’язання проблем, які дійсно турбують громадян. «Тимошенко системно працює у соціальній сфері та у цих питаннях є єдиною альтернативою Зеленському. Постійно торпедує владу щодо питань тарифів, кризи в енергетиці, непрофесійності Кабміну та вимагає ліквідації «Нафтогазу», який постійно тисне на людей високими тарифами. Останнім часом її теми: неприпустимість продажу землі, високі тарифи, захист малого та середнього бізнесу», – нагадав експерт.

У своєму блозі він вказує, що на відміну від Зеленського, який «упевнено роздає обіцянки, яких від нього очікують люди, а потім їх не виконує», як-от запевнення не підвищувати тарифи та підняти зарплати медикам, Юлія Тимошенко завжди підкріплює свою позицію та пропоновані зміни діями. «Законодавчі ініціативи Тимошенко йдуть у контексті її ж тем», – зауважує Загородній. Тож не дивно, що згідно з опитуванням КМІС, 50,9% вважає, що для подолання кризової ситуації, в якій опинилась країна, потрібно змінити прем’єр-міністра, і 20,7% упевнені, що найкраще з цим впорається Юлія Тимошенко.

«Вона змогла б вирішити проблеми в економіці та зберегти рейтинг президента. Тимошенко вже робила це у 2008 році, коли була прем’єр-міністром, змогла вивести країну з кризи та показала свою ефективність у ролі кризового менеджера. При ймовірних подальших соціальних провалах влади вона може перетягнути на свій бік ще частину електорату, якого ці проблеми торкнуться», – констатує політичний експерт. Нагадаємо, проведене 9-17 грудня опитування КМІС показало, що на думку 51% респондентів, для виведення країни з кризового стану потрібна зміна прем’єр-міністра. Найкраще із цим завданням, вважають громадяни, впорається лідерка «Батьківщини».