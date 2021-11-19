«Батьківщина» Тимошенко має підтримку людей, програму дій та шанси очолити коаліцію в новій Раді, - РБК

Автори статті нагадали читачам, як під час президентської кампанії-2019 Юлія Тимошенко здивувала багатьох, розповідаючи про сучасні технології і блокчейн в рамках презентації своєї програми «Новий курс». Зараз команда «Батьківщини» актуалізує цю програму задля подальшого втілення.
«Новий курс» чекає свого часу, щоб бути реалізованим. Я впевнений, що в наступному парламенті буде коаліційна більшість, і вона, швидше за все, не обійдеться без «Батьківщини». Це означає, що таким способом ми зможемо реалізувати «Новий курс», – вважає один із представників фракції.
Про те, що команда Тимошенко серйозно готується до наступних виборів свідчить не лише робота над програмою – сама лідерка партії проводить регулярні зустрічі з виборцями в рамках всеукраїнського турне.
«В останній рік лідер «Батьківщини» регулярно відвідує регіони, проводячи зустрічі з робітниками, вчителями та лікарями. Навіть конкуренти Тимошенко визнають: «живе» спілкування з електоратом – одна з її сильних сторін», – йдеться в матеріалі.
Цитуючи власні джерела, автори статті допускають, що Тимошенко невигідно і ризиковано утворювати коаліцію зі «слугами народу», тому вона може обрати варіант «не втручатися в процес і отримувати свої бонуси, поки правляча партія буде йти вниз».
Саме падіння рейтингів і єдності в монокоаліції, а також чвари всередині президентської команди можуть стати причиною проведення дострокових парламентських виборів.
«У своїй публічній риториці Тимошенко і її партія активно виступають за дострокові вибори Ради. Ймовірно, в наступному парламенті коаліція буде представлена не однією партією, а «Батьківщина» отримає більше мандатів, ніж у неї є зараз. Тоді шанси Тимошенко зайняти прем’єрську посаду в новій коаліційній конструкції будуть явно вище», – резюмують автори РБК-Україна.
Нагадаємо, у листопаді провідні соціологічні служби зафіксували відчутне падіння показників «Слуги народу» та зростання підтримки «Батьківщини». Команда Юлії Тимошенко майже наздогнала президентську партію – їхні рейтинги перебувають у межах статистичної похибки.
«Батьківщина» Тимошенко має підтримку людей, програму дій та шанси очолити коаліцію в новій Раді, - РБК
- Вівторок, груд. 14 2021
- Автор bc-news
У наступному парламенті «Батьківщина» отримає більше мандатів, ніж зараз. А Тимошенко матиме реальний шанс обійняти прем’єрську посаду. Такий висновок робить «РБК-Україна» у своїй статті «Старий новий курс».
Автори статті нагадали читачам, як під час президентської кампанії-2019 Юлія Тимошенко здивувала багатьох, розповідаючи про сучасні технології і блокчейн в рамках презентації своєї програми «Новий курс». Зараз команда «Батьківщини» актуалізує цю програму задля подальшого втілення.
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Опубліковано в Влада
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