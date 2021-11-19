Юлія Тимошенко змушує владу звертати увагу на проблеми людей, – експерт

Президент і його команда втрачають рейтинг і довіру громадян, бо оминають реальні проблеми громадян. Водночас лідерка «Батьківщини» вимагає від влади чесного і прозорого діалогу з людьми. На цьому наголосив політолог Тарас Загородній під час круглого столу «Послання президента парламенту – енергійний старт виборчої кампанії. Хто основні гравці?», який відбувся в ІА «Інтерфакс-Україна».

«Звичайно, фактор Тимошенко буде досить вагомим, тому що в неї є розгалужена партійна структура, вона постійно наголошує на некомпетентності влади, вона постійно тисне на них по всіх фронтах – це стосується її вимоги зниження тарифів і ліквідації «Нафтогазу», який, попри обіцянки президента, продає газ вже газ по 46 гривень за куб», – зауважив експерт.

На його думку, рейтинг особисто Зеленського і його команди зазнає тяжкого удару через обіцянку президента не підвищувати тарифи для населення. Електорально невигідним він вважає також ухвалений «слугами народу» законопроєкт 5600, який обкладає малих і середніх фермерів новими податками.

«Вони ухвалили закон 5600, де головними «олігархами» у нас визначені люди, які вирощують на своїх ділянках продукцію для того, щоб вижити або трохи продавати. Це, звичайно, буде удар по центральній Україні», – вважає Загородній.

Крім того, політолог, аналізуючи ухвалений бюджет на наступний рік, додав, що кошторис-2022 є «абсолютно лівопопулістичним», адже в ньому виділяються шалені кошти на піар-проєкти президента, такі як «Велике будівництво» і «Велика реставрація». Водночас там закладено скорочення субсидій, зростання тарифів і закон 5600, яким будуть наповнювати бюджет за рахунок малих і середніх підприємців.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко і команда «Батьківщини» виступили категорично проти законопроєкту №5600, адже ним цілеспрямовано знищується малий і середній бізнес, фермери і селяни. Команда експрем’єрки оскаржуватиме цей закон у Конституційному суді. Юлія Тимошенко вважає, що «слуги народу», увівши високі податки для селян, хочуть змусити їх таким чином продавати свої сільськогосподарські паї.

Також фракція «Батьківщини» у парламенті не голосувала за бюджет-2022, тому що він не вирішує гострих соціальних питань і не покращує життя українців.