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Виконком вирішив, як проводити новорічно-різдвяні свята

  • Середа, груд. 15 2021
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Виконком вирішив, як проводити новорічно-різдвяні свята

15 грудня на засіданні виконкому БМР ухвалили рішення про відзначення загальнодержавних, релігійних новорічно-різдвяних свят у місті Біла Церква.

Вирішили:

  • Провести свята в період з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року включно;
  • Забезпечити створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції, а також святкове оформлення міста та встановлення новорічної атрибутики, світлової святкової ілюмінації в центральних районах міста (Торгова площа, вул. Леся Курбаса, вул. Ярослава Мудрого, Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка), а також постійне освітлення міста в ніч з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та в ніч з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року;
  • Організувати безперебійну роботу підприємств, установ, організацій та відповідних служб, що забезпечують ліквідацію аварійних ситуацій;
  • Забезпечити охорону громадського порядку по вулиці Леся Курбаса, на Торговій площі та в Білоцерківському міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року, де будуть встановлені новорічні декорації та атрибутика;
  • Подовжити графік роботи транспорту з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року;
  • Перекрити вулиці з 13 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року від будинку 7/1 по вулиці Леся Курбаса до Торгової площі; з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року на Торговій площі від центрального входу готелю «Київ» до арт-кафе «Квартира 36»;
  • Рекомендувати підприємствам, що надають транспортні послуги, розглянути можливість подовження графіку надання транспортних послуг з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року.
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Опубліковано в Влада

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