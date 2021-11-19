Виконком вирішив, як проводити новорічно-різдвяні свята

Вирішили:
- Провести свята в період з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року включно;
- Забезпечити створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції, а також святкове оформлення міста та встановлення новорічної атрибутики, світлової святкової ілюмінації в центральних районах міста (Торгова площа, вул. Леся Курбаса, вул. Ярослава Мудрого, Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка), а також постійне освітлення міста в ніч з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та в ніч з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року;
- Організувати безперебійну роботу підприємств, установ, організацій та відповідних служб, що забезпечують ліквідацію аварійних ситуацій;
- Забезпечити охорону громадського порядку по вулиці Леся Курбаса, на Торговій площі та в Білоцерківському міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року, де будуть встановлені новорічні декорації та атрибутика;
- Подовжити графік роботи транспорту з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року;
- Перекрити вулиці з 13 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року від будинку 7/1 по вулиці Леся Курбаса до Торгової площі; з 19 грудня 2021 року по 14 січня 2022 року на Торговій площі від центрального входу готелю «Київ» до арт-кафе «Квартира 36»;
- Рекомендувати підприємствам, що надають транспортні послуги, розглянути можливість подовження графіку надання транспортних послуг з 31 грудня 2021 року на 01 січня 2022 року та з 06 січня 2022 року на 07 січня 2022 року.