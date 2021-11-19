Важливо

«Батьківщина» Тимошенко єдина реальна альтернатива безпорадній владі «слуг народу», – Карасьов

  • Понеділок, груд. 13 2021
  • Автор 
«Батьківщина» Тимошенко єдина реальна альтернатива безпорадній владі «слуг народу», – Карасьов

«Батьківщина» Тимошенко єдина реальна альтернативабезпорадній владі «слуг народу», – Карасьов

У той час, коли більшість політиків змагається один з одним, лише Юлія Тимошенко займається реальною важливими для країни справами – розробляє механізми виходу з кризових ситуацій і покращення життя людей. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов під час круглого столу «Послання президента парламенту – енергійний старт виборчої кампанії. Хто основні гравці?», який відбувся в ІА «Інтерфакс-Україна».

На його переконання, в Україні спостерігається серйозна внутрішньополітична криза державного управління, про яку, зокрема, попереджали більшість політичних експертів. «Деякі сьогоднішні політики, які представляють владу, загралися у велику політику. Мабуть, це пояснюється нестачею досвіду, професіоналізму, компетентності. Поки вони всередині країни вирішують, хто головніший і крутіший, ослаблюється геополітичний імунітет країни. Гра «проти всіх» ні до чого доброго не призведе», – вважає Карасьов. 

За словами експерта, на цьому тлі якісно вирізняється лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яку не цікавлять політичні ігри, адже вся її увага зосереджена на глибинному аналізі поточної ситуації в країні та пошуку шляхів подолання кризових явищ. «Сьогодні головний політик – це той, хто вміє об’єднувати, а не роз’єднувати. Якщо весь правлячий клас і вся країна буде перебувати в ситуації роз’єднання, то добром це не завершиться. Тут є дуже важливим те, чим займається Юлія Тимошенко, яка пропонує з позиції професіоналізму й компетентності вирішувати злободенні й серйозні завдання в області енергетичного сектору. Там дійсно треба шукати виходи з кризи, тому що наразі масштабної енергокризи немає, але вона може з’явитися. Поки
вугілля йде, але це точкове, а не системне вирішення кризи», – наголосив політолог.

Резюмуючи, він зауважив, що в країні зростає попит на професіоналів і компетентних людей в усіх сферах життя, збільшується запит на справжніх державників, а не псевдополітиків, які розглядають політику як гру або демонстрацію власної крутості. Нагадаємо, Юлія Тимошенко назвала енергетичну кризу штучною та спровокованою непрофесіоналізмом владних чиновників, які вчасно і в достатній кількості не забезпечили країну газом і вугіллям. 

Для розслідування цієї злочинної бездіяльності за ініціативи лідерки «Батьківщини» має бути утворена Тимчасова слідча комісія, яка вивчатиме
корупційну діяльність «Нафтогазу». Також Юлія Тимошенко озвучила План невідкладних дій задля порятунку енергетики.

SocButtons v1.5
Прочитано 34 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео