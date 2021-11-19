«Батьківщина» Тимошенко єдина реальна альтернатива безпорадній владі «слуг народу», – Карасьов

У той час, коли більшість політиків змагається один з одним, лише Юлія Тимошенко займається реальною важливими для країни справами – розробляє механізми виходу з кризових ситуацій і покращення життя людей. Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов під час круглого столу «Послання президента парламенту – енергійний старт виборчої кампанії. Хто основні гравці?», який відбувся в ІА «Інтерфакс-Україна».

На його переконання, в Україні спостерігається серйозна внутрішньополітична криза державного управління, про яку, зокрема, попереджали більшість політичних експертів. «Деякі сьогоднішні політики, які представляють владу, загралися у велику політику. Мабуть, це пояснюється нестачею досвіду, професіоналізму, компетентності. Поки вони всередині країни вирішують, хто головніший і крутіший, ослаблюється геополітичний імунітет країни. Гра «проти всіх» ні до чого доброго не призведе», – вважає Карасьов.

За словами експерта, на цьому тлі якісно вирізняється лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яку не цікавлять політичні ігри, адже вся її увага зосереджена на глибинному аналізі поточної ситуації в країні та пошуку шляхів подолання кризових явищ. «Сьогодні головний політик – це той, хто вміє об’єднувати, а не роз’єднувати. Якщо весь правлячий клас і вся країна буде перебувати в ситуації роз’єднання, то добром це не завершиться. Тут є дуже важливим те, чим займається Юлія Тимошенко, яка пропонує з позиції професіоналізму й компетентності вирішувати злободенні й серйозні завдання в області енергетичного сектору. Там дійсно треба шукати виходи з кризи, тому що наразі масштабної енергокризи немає, але вона може з’явитися. Поки

вугілля йде, але це точкове, а не системне вирішення кризи», – наголосив політолог.

Резюмуючи, він зауважив, що в країні зростає попит на професіоналів і компетентних людей в усіх сферах життя, збільшується запит на справжніх державників, а не псевдополітиків, які розглядають політику як гру або демонстрацію власної крутості. Нагадаємо, Юлія Тимошенко назвала енергетичну кризу штучною та спровокованою непрофесіоналізмом владних чиновників, які вчасно і в достатній кількості не забезпечили країну газом і вугіллям.

Для розслідування цієї злочинної бездіяльності за ініціативи лідерки «Батьківщини» має бути утворена Тимчасова слідча комісія, яка вивчатиме

корупційну діяльність «Нафтогазу». Також Юлія Тимошенко озвучила План невідкладних дій задля порятунку енергетики.