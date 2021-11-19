Витратити 1000 грн за вакцинацію можна буде також на книжки

Узв’язку з очікуванням великої кількості звернень, загальна сума в бюджеті, передбачена на виплати вакцинованим українцям, буде збільшена. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 2 грудня.

«Уряд продовжує впровадження програми Президента України з виплати 1 тисячі гривень для всіх вакцинованих громадян. На старті програми нарахування коштів відбуватиметься через застосунок Дія. Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми — підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію», — наголосив очільник Уряду

За словами Прем’єр-міністра, Верховна Рада найближчим часом розгляне питання щодо збільшення загальної суми видатків.

Програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, буде розширено. Українці зможуть витратити кошти, отримані за вакцинацію, на купівлю книжок. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, програма “єПідтримка”, ініційована Президентом України, стартує з 19 грудня та триватиме впродовж наступного року. В рамках програми громадяни зможуть отримати від держави підтримку в розмірі 1 000 гривень. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки. Участь у програмі зможуть взяти повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, що підтверджується відповідним сертифікатом у мобільному застосунку “Дія”.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок Дія. Для цього громадянин в Дії обирає послугу «єПідтримка», проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям, відкриває віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримує на нього гроші та витрачає їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі. За попередніми підрахунками - це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.

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