Юлія Тимошенко: Парламентська ТСК має розслідувати корупційну діяльність «Нафтогазу»

«Ми подали постанову про Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати діяльність «Нафтогазу», а власне – незакачку газу в сховища й абсолютно необґрунтовані тарифи, виставлені сьогодні всій країні. Проєкт Постанови №6340 вимагаю поставити на голосування, щоб кожна фракція проголосувала», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, наслідки бездарного управління відчуває кожна сфера життя країни. Однак, на переконання політика, енергетична криза була створена свідомо.

«Не закачати газ у газові сховища і не покласти вугілля на склади – випадковістю бути не може. Це конкретна диверсія проти країни, тому наша команда подала заяви про злочин проти тих посадовців, які не закачали газ та не поклали на склади вугілля», – повідомила лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко озвучила План невідкладних дій задля порятунку енергетики.