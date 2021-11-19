Важливо

Юлія Тимошенко: Парламентська ТСК має розслідувати корупційну діяльність «Нафтогазу»

  • П'ятниця, груд. 03 2021
  • Автор 
Юлія Тимошенко: Парламентська ТСК має розслідувати корупційну діяльність «Нафтогазу»

Лідери депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради одноголосно підтримали пропозицію Юлії Тимошенко про розгляд на цьому пленарному тижні проєкту Постанови №6340 про утворення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме корупційну діяльність НАК «Нафтогаз», зокрема, – необґрунтовані завищені тарифи для населення та незакачку газу влітку за доступною ціною.   

«Ми подали постанову про Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати діяльність «Нафтогазу», а власне – незакачку газу в сховища й абсолютно необґрунтовані тарифи, виставлені сьогодні всій країні. Проєкт Постанови №6340 вимагаю поставити на голосування, щоб кожна фракція проголосувала», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, наслідки бездарного управління відчуває кожна сфера життя країни. Однак, на переконання політика, енергетична криза була створена свідомо.

«Не закачати газ у газові сховища і не покласти вугілля на склади – випадковістю бути не може. Це конкретна диверсія проти країни, тому наша команда подала заяви про злочин проти тих посадовців, які не закачали газ та не поклали на склади вугілля», – повідомила лідер «Батьківщини».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко озвучила План невідкладних дій задля порятунку енергетики.

SocButtons v1.5
Прочитано 9 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео